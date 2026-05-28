Impulsan billete de 250 dólares con el rostro de Trump

Fuentes cercanas revelaron que la administración de Donald Trump habría presionado a la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos para diseñar un billete de 250 dólares con el retrato del presidente en ejercicio. De concretarse, sería la primera vez en más de 150 años que una persona viva aparece en la moneda estadounidense, rompiendo con la tradición federal que reserva ese honor únicamente a figuras históricas fallecidas.

El proyecto aún no ha sido aprobado oficialmente y enfrenta cuestionamientos legales y políticos, ya que la legislación estadounidense prohíbe incluir retratos de personas vivas en el dinero emitido por el gobierno federal.

Reconocimiento económico y conmemorativo

En marzo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó que la emisión de los nuevos billetes con la firma del presidente representaría un reconocimiento a las acciones de la administración Trump en materia económica, además de formar parte de las celebraciones nacionales por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“No hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre, y es apropiado que esta moneda histórica se emita en el 250 aniversario”, señaló Bessent.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta sería la primera ocasión en que la rúbrica de un presidente en ejercicio figure junto a la del secretario del Tesoro en el papel moneda, rompiendo con la tradición que reservaba ese espacio únicamente para las firmas del secretario del Tesoro y el tesorero del país.

Circulación prevista y medidas simbólicas

La circulación de los nuevos billetes está prevista antes del Día de la Independencia, con el objetivo de destacar tanto el aniversario número 250 de la independencia como el actual periodo presidencial.

Como parte de las medidas simbólicas por la conmemoración, también se aprobó la creación de una moneda especial de oro de 24 quilates, cuyo diseño incluye la imagen de Trump en el Despacho Oval y las fechas 1776 y 2026. Sin embargo, su producción aún depende de la ratificación final del Departamento del Tesoro.

Con información de the Washington Post.