Israel suspende relaciones con el secretario general de la ONU

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, anunció este jueves la suspensión de las relaciones con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras denunciar la decisión, aún no oficializada, de inscribir a Israel en la “lista negra” de violencias sexuales en conflictos.

“Terminamos con este secretario general”, declaró Danon en un mensaje difundido en video a través de X. La misión israelí precisó que la medida implica el congelamiento de las relaciones con la oficina del secretario general hasta el final de su mandato, el 31 de diciembre de 2026.

Críticas de Naciones Unidas a Israel

La ruptura se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Israel y la ONU. El pasado 18 de mayo, Naciones Unidas pidió a Israel que adoptara medidas para evitar actos de “genocidio” en Gaza y denunció indicios de “limpieza étnica” en la Franja y en Cisjordania ocupada.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, instó en un informe a que Israel garantice “con efecto inmediato que su ejército no cometa actos de genocidio” y que se cumpla la orden de la Corte Internacional de Justicia de 2024, que exige medidas para prevenir tales actos en Gaza.

El documento abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque de Hamás contra Israel, y mayo de 2025. En él, la ONU condena las graves violaciones cometidas por grupos armados palestinos, incluyendo abusos contra rehenes, quienes denunciaron torturas y agresiones sexuales durante su cautiverio.

Sin embargo, la mayor parte del informe se centra en la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza, donde más de 72.700 palestinos han muerto en la campaña militar de represalia, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU.

El informe también señala que Israel realizó ataques contra civiles y sujetos protegidos, incluyendo instalaciones médicas, periodistas, activistas, trabajadores humanitarios y policías.

Situación humanitaria en Gaza

Pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025, centenares de miles de personas continúan viviendo en tiendas de campaña en condiciones extremadamente difíciles.

Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados, declaró en Ginebra que el cese al fuego “disminuyó la inmensa escala de violencia” pero advirtió que los asesinatos y la destrucción de infraestructura “han continuado de forma casi diaria”.

Con información de AFP.