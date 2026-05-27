Guatemala desmantela el mayor laboratorio registrado en la frontera con México

Las fuerzas de seguridad de Guatemala localizaron en el suroeste del país, en la frontera con México, un complejo sofisticado compuesto por tres inmuebles interconectados que constituye el mayor laboratorio de cocaína desmantelado en los últimos 15 años, según informaron fuentes oficiales.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó en conferencia de prensa que el hallazgo se produjo en el marco de la "Operación Cinturón de Fuego", un amplio operativo de seguridad desplegado por el gobierno y el Ejército de Guatemala para reforzar las fronteras y contener al crimen organizado, con especial atención en la línea limítrofe con México.

Las acciones se concentraron en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos (suroeste), donde se verificó que la instalación criminal tenía la capacidad tecnológica para realizar todo el proceso de producción de la droga.

Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es en donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo ya para consumo de lo que es la cocaína", detalló Sáenz.

El ministro destacó la magnitud del hallazgo al compararlo con el último gran decomiso registrado en el país.

El último que encontramos grande fue en El Estor, Izabal, en el año 2019 (...) y ahí en ese laboratorio únicamente llegaban hasta la pasta de coca".

En el inmueble, las autoridades detuvieron a ocho personas y confiscaron un arsenal que incluía 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas calibre 9 milímetros y 1.306 cartuchos útiles.

Además, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo equivalente a 74.461 quetzales (unos 9.600 dólares), 26.787 dólares estadounidenses y 118 pesos mexicanos.