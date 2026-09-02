Groenlandia afirma que se acabaron los tiempos de "tomar un país" y dialoga con EU

El ministro de Asuntos Exteriores, Comercio y Recursos Minerales de Groenlandia, Múte Bourup Egede, advirtió este miércoles de que "los tiempos" en los que se podía simplemente "tomar un país" se han acabado, y aseguró que el diálogo con Estados Unidos para resolver la situación generada por las pretensiones estadunidenses sobre el territorio "sigue en marcha".

Que en 2026 alguien crea que simplemente puede tomar un país. Esos tiempos se acabaron y debemos responder que esos tiempos se acabaron", ha afirmado Egede durante un debate conjunto de las comisiones de Asuntos Exteriores (AFET) y Desarrollo (DEVE) del Parlamento Europeo, mantenido este miércoles.

Groenlandia y Dinamarca mantienen el diálogo con Estados Unidos

En su intervención ante los eurodiputados, el ministro groenlandés ha explicado que Groenlandia y Dinamarca han establecido un grupo de altos funcionarios con Estados Unidos que trabaja para resolver la situación.

Reuters

Aunque ha evitado dar detalles sobre las conversaciones, ha confirmado que "el diálogo continúa".

Egede ha agradecido además el respaldo recibido de los Estados miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo frente a las presiones estadunidenses, asegurando que ha supuesto una diferencia "real" para la isla ártica y ha enviado "un mensaje fuerte" a Washington de que "interferir con Groenlandia también significa interferir con toda la Unión Europea".

Así las cosas, Egede ha llamado a Groenlandia y sus socios europeos a "estar juntos" en un momento en el que los "autócratas" están aumentando su poder y los valores democráticos están siendo cuestionados.

"Tenemos que estar juntos para proteger nuestros valores", ha defendido, alertando de que, si los países que comparten esos principios no permanecen unidos, estará en juego no solo el futuro de Groenlandia, sino el orden internacional basado en reglas y el "futuro común".

Descarta por ahora reabrir el debate sobre la adhesión a la UE

Preguntado por los eurodiputados sobre un eventual reingreso de Groenlandia en la Unión Europea, cuatro décadas después de su salida, el ministro ha evitado pronunciarse de forma categórica y ha señalado que "no corresponde" fijar una postura definitiva en este momento.

Foto: AFP.

Sin embargo, ha admitido que la "gran carga administrativa" que exige la membresía plena resultaría muy difícil de asumir para la reducida administración de un territorio de apenas 56.000 habitantes.

Por ello, Egede ha apostado por no reabrir ese debate por ahora y priorizar el fortalecimiento y la ampliación de la actual "asociación estratégica" que Groenlandia mantiene con el bloque comunitario en áreas como materias primas, educación y cambio climático.

En concreto, ha apuntado a seguir desarrollando la cooperación actual con la UE, que comenzó centrada en la pesca y se ha extendido posteriormente a otros ámbitos como la educación, las materias primas, el medio ambiente y el cambio climático.

En cuanto a la OTAN, ha augurado que el papel de la Alianza en el Ártico "se hará más fuerte" ante el actual escenario geopolítico y ha defendido la necesidad de que los aliados demuestren que permanecen unidos frente a otras potencias internacionales.

Groenlandia reclama más inversión europea en materias primas

Egede ha señalado las materias primas críticas como uno de los principales ámbitos en los que Groenlandia quiere reforzar su relación con la UE y ha reclamado inversiones europeas para avanzar en el mapeo del subsuelo del territorio, del que todavía se desconoce aproximadamente un 60 por ciento.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue tajante en su postura ante los dichos de Donal Trump. Foto: Reuters.

También ha pedido contar con empresas europeas que se comprometan a adquirir las materias primas extraídas en Groenlandia, lo que permitiría al territorio desarrollar el sector y, al mismo tiempo, contribuiría a garantizar el suministro de minerales críticos a la Unión Europea.

"Si no hay empresas europeas, hay otros interesados", ha advertido.

El ministro ha explicado que Groenlandia busca con ello diversificar una economía en la que el 97 por ciento de las exportaciones depende actualmente del pescado, con la intención de sumar las materias primas y el turismo como dos nuevos grandes motores económicos.

Asimismo, ha reclamado inversión europea en conectividad, telecomunicaciones y otras infraestructuras críticas, recordando que los 56 mil habitantes del territorio perteneciente a Dinamarca están repartidos en localidades sin conexiones terrestres entre ellas y dependen fundamentalmente del transporte marítimo y aéreo.