Tiroteo en primaria de Virginia deja un adulto herido | VIDEO

Un adulto resultó herido en un tiroteo registrado en la Escuela Primaria Westwood Hills, en Waynesboro, Virginia. Las autoridades confirmaron que ningún niño fue lastimado y que la víctima fue trasladada a un hospital con lesiones que no se consideran potencialmente mortales.

El concejal municipal Jim Wood, cuyo distrito incluye la escuela, señaló que se trató de un incidente aislado y que el tirador ya no representa una amenaza. “Fue un asunto entre dos personas”, declaró Wood, quien acudió al lugar tras participar en un evento cercano y posteriormente se dirigió a una iglesia donde los estudiantes se reunían con sus familias.

Wood indicó que no podía identificar al sospechoso ni confirmar si existía alguna conexión entre esa persona y la víctima. Medios locales difundieron imágenes de vehículos de emergencia afuera del plantel, mientras la policía anunció que compartirá más detalles en el transcurso del día.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, aseguró que estaba siguiendo de cerca el caso. “Mi corazón está con estos jóvenes estudiantes, sus padres y familias, y los maestros y el personal de la escuela. Gracias a los socorristas que están ayudando en el lugar”, expresó en un comunicado.

Aunque las autoridades insisten en que se trató de un hecho aislado, el tiroteo generó preocupación en la comunidad escolar y entre los padres de familia. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la relación entre los involucrados.