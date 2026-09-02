Trump afirma que Venezuela “no está preparada” para elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “quiere” que se celebren elecciones en el país, aunque a su juicio Venezuela aún “no está preparada” para unos futuros comicios.

“No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, dijo Trump a la prensa desde la Casa Blanca.

El mandatario añadió que, aunque considera que el país no está listo, las elecciones podrían celebrarse próximamente: “Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”.

Las declaraciones de Trump se produjeron tras la firma de acuerdos petroleros entre Venezuela y las compañías Chevron y Eni, durante una reunión en Caracas en la que participaron Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. El pacto otorga a Washington control sobre una parte del crudo venezolano, en un contexto de acercamiento bilateral marcado por la crisis energética global.