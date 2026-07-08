Primera ministra danesa responde a Trump: Groenlandia "no está en venta"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó este miércoles que Groenlandia "no está en venta", en respuesta a las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el territorio autónomo danés.

Escuché ayer al presidente estadounidense y creo que la posición de Estados Unidos es, lamentablemente, muy clara sobre este tema. Nuestra postura también lo es, como ha sido desde el principio: Groenlandia evidentemente no está en venta", declaró a periodistas al llegar a Turquía para la cumbre de la OTAN.

Trump insistió el martes en Ankara en que el territorio autónomo danés debería estar "bajo el control de Estados Unidos", aunque sin amenazar con tomarlo por la fuerza, como lo hizo anteriormente.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. Foto: Reuters.

Trump insiste en el valor estratégico de Groenlandia

A principios de año, las declaraciones de Trump pusieron en aprietos a la Alianza Atlántica, luego de asegurar que Groenlandia es indispensable para la seguridad de Estados Unidos.

Después de varias semanas de una retórica más agresiva, el mandatario estadounidense bajó el tono y anunció en enero un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aunque los alcances de ese acuerdo siguen siendo poco claros.

"Esperamos que todos, incluidos nuestros aliados, respeten el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. Somos un Estado soberano y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", expresó Frederiksen.

Trump volvió a referirse a Groenlandia, una extensa isla del Ártico bajo soberanía danesa que, según dijo, Estados Unidos necesita para garantizar su seguridad.

"Groenlandia es un gran problema para nosotros", declaró el presidente estadounidense, al tiempo que señaló que la isla, donde Washington ya cuenta con una base militar, es "muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca".

"La necesitamos para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos. No beneficia a Dinamarca, pero sí a nosotros", enfatizó.

La disputa por Groenlandia vuelve a tensar la relación

A principios de este año, la amenaza de Trump de hacerse con Groenlandia por la fuerza generó tensiones dentro de la OTAN, de la que Dinamarca forma parte.

Tras varias semanas de declaraciones de alto tono, el mandatario estadounidense anunció en enero un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la alianza, Mark Rutte, aunque sus alcances continúan sin definirse.

Con información de AFP.

*mcam