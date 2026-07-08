Trump estalla en la OTAN: arremete contra España, Groenlandia y aliados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles "muy enfadado" a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía y lanzó críticas contra la soberanía danesa sobre Groenlandia, el gasto militar de España y la falta de apoyo de sus aliados en la guerra contra Irán.

En una conversación con la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de la apertura formal de la cumbre en la capital turca, el mandatario republicano no escatimó en señalamientos.

"Estoy muy enfadado con la OTAN", dijo de entrada a los periodistas.

No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos", aseguró.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN y Donald Trump, presidente de EU. Foto: AFP.

El dirigente estadounidense ha criticado de manera reiterada a sus socios occidentales por no respaldarlo en la guerra que, junto con Israel, lanzó el 28 de febrero contra Irán.

Trump revive la disputa por Groenlandia

Trump volvió a referirse a Groenlandia, una extensa isla ártica bajo soberanía danesa que, según él, Estados Unidos necesita para garantizar su seguridad.

Groenlandia es un gran problema para nosotros", declaró, y añadió que la isla, donde Washington ya cuenta con una base militar, es "muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca".

"La necesitamos para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos. No beneficia a Dinamarca, pero sí a nosotros", enfatizó.

Poco antes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reiteró que "Groenlandia evidentemente no está en venta".

A inicios de año, la amenaza de Trump de hacerse con Groenlandia por la fuerza generó tensión dentro de la Alianza Atlántica, de la que Dinamarca es miembro.

Después de varias semanas de retórica agresiva, Trump bajó el tono y anunció en enero un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, cuyos alcances siguen siendo poco claros.

También arremete contra España: “Es una causa perida”

El mandatario estadounidense también volvió a cargar contra España, país que, según él, no destina suficientes recursos a defensa y que este año le negó el uso de dos bases en el contexto de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", declaró Trump. "No participan, no pagan", insistió.

En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado, España fue el único país que se desmarcó del objetivo común de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB para 2035, una meta impulsada por Washington.

Desde entonces, Trump ha reprochado a España esa postura y ha amenazado con medidas de represalia comercial, aunque en los intercambios con Estados Unidos es la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, la que negocia las condiciones.

Los 32 líderes de los países de la Alianza se reunieron después en una sesión de trabajo.

Preguntado por las constantes críticas de Trump contra la Alianza, Mark Rutte descartó que esto ponga en peligro a la OTAN."

Hay un compromiso total de Estados Unidos con la OTAN", insistió, elogiando el papel de Trump desde su regreso al poder.

Seamos honestos: el hecho de que el presidente Trump anime a canadienses y europeos a gastar más ha ayudado mucho", afirmó.

El secretario general de la OTAN quiere demostrar al presidente estadounidense que los compromisos de los países miembros se traducen en hechos.

Washington presiona a Europa para que asuma una mayor parte de su propia defensa.

En este sentido el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció en junio en Bruselas un proceso de "revisión" de la presencia militar de Estados Unidos en el continente.

España "recibe con tranquilidad y normalidad" amenaza de Trump

España "recibe con tranquilidad y normalidad" la amenaza de Donald Trump de cortar "todo comercio" con el país europeo, al que critica por no gastar a su juicio lo suficiente en Defensa, señaló este miércoles una fuente del Gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie", indicó la fuente, que recordó que la relación comercial de Estados Unidos con la Unión Europea "no puede singularizarse a ningún Estado miembro".

El presidente estadounidense volvió a criticar a España este miércoles a su llegada a la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara.

"España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", dijo Trump, tildando al país europeo de aliado "terrible".

Sus declaraciones recuerdan a las duras críticas que ya dirigió a Madrid durante la cumbre de La Haya de junio de 2025, por la negativa del Gobierno español a comprometerse con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa.

El Gobierno de Sánchez estima que con el 2% de su PIB que consagra a estos gastos cumple con sus compromisos.

La relación bilateral entre EU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa", subrayó la fuente del Gobierno español, al recordar que Washington tiene "superávit comercial con España", lo que significa que "se beneficia más de esa relación" que Madrid.

El mandatario norteamericano ya había amenazado con cesar el comercio bilateral tras el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

El Gobierno de Sánchez se negó entonces a permitir el uso de las bases militares situadas en la región de Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos contra Irán.

Con información de AFP.

*mcam