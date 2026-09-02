Nepal declara el cambio climático como amenaza a la seguridad nacional

El Parlamento de Nepal aprobó una propuesta especial que reconoce al cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, tras la devastadora riada que arrasó el norte y el centro del país y dejó más de mil muertos y 4 mil desaparecidos.

La iniciativa, presentada por el presidente de la cámara, Dol Prasad Aryal, insta al Gobierno a fijar una postura firme en el escenario internacional.

El primer ministro Balendra Shah advirtió que la crisis en el distrito de Rasuwa constituye el peor desastre de este tipo registrado en la zona y anunció que Nepal exigirá a la comunidad internacional una “responsabilidad compartida” frente a los efectos del cambio climático.

El Gobierno destinó 135 millones de rupias a 15 municipios de cinco distritos golpeados por las inundaciones del río Bhotekoshi en Rasuwa. La entrega se realizó en dos fases: primero se transfirieron 10 millones de rupias a Rasuwa y Nuwakot, y posteriormente 50 millones de rupias a Dhading, además de recursos adicionales para otras localidades.

La ministra de Agricultura, Bosques y Medio Ambiente, Gita Chaudhary, subrayó que la justicia climática debe ser considerada un derecho de Nepal en el ámbito internacional. La funcionaria consultó a expertos sobre las devastadoras inundaciones y los daños ocasionados, en una reunión celebrada en Bhadra, en la que se abordó la relación directa entre la crisis climática y los desastres naturales que afectan al país.

Nepal coloca el cambio climático en el centro de su política pública

El embajador británico en Nepal, Rob Fenn, transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas durante una reunión con el ministro de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios, Sobita Gautam. Fenn aseguró que el Reino Unido proporcionará un fuerte respaldo a Nepal en materia de financiación climática, en línea con los compromisos internacionales.

En conversaciones previas a la Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados, la ministra Chaudhary y expertos climáticos coincidieron en la necesidad de que Nepal lidere la “Agenda de las Montañas” en el ámbito internacional.

El objetivo es visibilizar la vulnerabilidad de las regiones montañosas frente al cambio climático y exigir mecanismos de apoyo financiero y técnico que permitan enfrentar los desastres naturales con mayor resiliencia.