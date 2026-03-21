Granma 2.0 zarpa desde Yucatán con ayuda humanitaria rumbo a Cuba

Desde el puerto de Progreso en Yucatán salió una embarcación a la que bautizaron como Granma 2.0.

Ayer, alrededor de las 13 horas, la embarcación zarpó rumbo a la isla de Cuba, después de un retraso por cuestiones de permisos.

El navío lleva un cargamento de ayuda humanitaria como muestra de solidaridad ante la situación que enfrenta la isla, debido al bloqueo que se agravó tras el embargo petrolero de Estados Unidos.

Activistas mexicanos y extranjeros lograron reunir alrededor de 30 toneladas de víveres, entre alimentos no perecederos, medicamentos, equipos tecnológicos y paneles solares, hasta bicicletas que son enviados.

De acuerdo con Thiago Ávila, uno de los activistas involucrados, el proyecto es resultado del esfuerzo conjunto de diversas organizaciones, movimientos sociales y sindicatos que buscan respaldar al pueblo cubano.

Este proyecto surge de docenas de organizaciones, de movimientos, de sindicatos, de grupos que piensan que Cuba merece como todos los países del mundo ser un país libre de intervención extranjera, con su soberanía, que pueda vivir en paz, sin ataques de Estados Unidos, sin un intento de bloquear este país que ya pasa por más de seis décadas, los grupos mirando la orden ejecutiva de Trump, para prohibir la llegada de petróleo que es un acto criminal de bloqueo, tenemos que dar una respuesta de decir que Cuba no está sola”, expresó.

El convoy denominado Nuestra América, integrado por unas 25 personas, forma parte de esta iniciativa internacional.

Desde Isla Mujeres estarían partirán dos veleros, cada uno con aproximadamente tres toneladas adicionales.

Entre la ayuda se incluyen también bicicletas y otros artículos de uso básico, con el objetivo de apoyar a comunidades que enfrentan carencias en distintos ámbitos.

Los habitantes de Yucatán también se sumaron a esta ayuda solidaria, tal es el caso de la señora Ángela Cámara, quien acudió a donar algunos víveres.

Comentó que es importante ayudar si se tiene la posibilidad de hacerlo.

Vamos a cooperar, vamos a mandar lo que tenemos en la casa para ayudar en algo, porque es muy importante que si Dios nos bendice con algo por qué no ayudar a otras personas y más a ellos que lo necesitan tanto”, dijo a Excélsior.

Se espera que el cargamento llegue el lunes próximo a la isla.

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