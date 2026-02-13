Ganadora del Booker crítica los comentarios sobre Gaza: "Es un genocidio perpetrado por Israel"

La galardonada escritora y activista india Arundhati Roy anunció el viernes que no participará en la Berlinale después de que el presidente del jurado, Wim Wenders, dijera que el cine debe "mantenerse al margen de la política" cuando le preguntaron sobre Gaza.

En un comunicado transmitido a la AFP, Roy, de 64 años, dijo estar "conmocionada y disgustada" por la respuesta del director alemán a una pregunta sobre el territorio palestino en una rueda de prensa el jueves.

La ganadora en 1997 del premio Booker es una de las escritoras indias contemporáneas más célebres. Su activismo también la ha convertido en una figura polarizadora en su país.

Roy había sido invitada al Festival de Cine de Berlín para presentar una versión restaurada de la película de 1989 "In Which Annie Gives It Those Ones", en la que actuó y cuyo guion escribió.

La escritora canceló "con profundo pesar" su asistencia debido a las "declaraciones inadmisibles".

El jueves, durante la conferencia de prensa previa a la apertura del festival, el jurado fue interrogado sobre el apoyo de Alemania a Israel a pesar de su ofensiva en la Franja de Gaza, calificada de genocidio por una comisión de la ONU en 2025.

"También queremos hablar de las películas", respondió de inmediato la directora del festival, Tricia Tuttle, al tratar de evitar una polémica.

"Debemos mantenernos al margen de la política", de la que "somos el contrapeso" y "lo opuesto", contestó Wenders, Palma de Oro en Cannes en 1984 con "Paris, Texas".

"Plantearnos esta pregunta es un poco injusto", comentó a su vez la productora Ewa Puszczynska. "Cada uno de nosotros aquí puede tener otras preocupaciones y tomar otras decisiones", añadió.

Roy estimó que "escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso". "Es una manera de cerrar la discusión sobre un crimen contra la humanidad", recalcó.

"La historia los juzgará"

"Lo que ha ocurrido en Gaza, lo que sigue ocurriendo allí, es un genocidio del pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel (...). Si los cineastas y artistas más grandes de nuestra época no son capaces de levantarse para decirlo, que sepan que la historia los juzgará", afirmó Roy en la declaración enviada a la AFP.

Las versiones restauradas de dos películas de directores egipcios fallecidos, "Sad Song of Touha" de Atteyat Al Abnoudy y "The Dislocation of Amber" de Hussein Shariffe, también fueron retiradas por sus responsables del festival debido a los comentarios sobre Gaza.

"La Berlinale respeta estas decisiones", afirmó una portavoz en un comunicado remitido a la AFP.

Lamentamos no poder darles la bienvenida, ya que su presencia habría enriquecido el discurso del festival", zanjó.

Debido a su responsabilidad histórica en la Shoah, Alemania es uno de los principales aliados de Israel en el mundo, lo que le vale numerosas críticas, especialmente considerando la situación en la Franja de Gaza.

Una comisión mandatada por la ONU y varias oenegés, incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de perpetrar un genocidio en Gaza.

Israel dice que estas acusaciones son falsas y "antisemitas".

Desde el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, llevado a cabo el 7 de octubre de 2023, la guerra ha sacudido a la Berlinale, un festival percibido como progresista y apoyado por el gobierno alemán.

Este ataque causó la muerte de mil 221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Desde esa fecha, más de 71 mil palestinos han muerto en el pequeño territorio costero por la campaña militar israelí en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Durante la edición de 2024 de la Berlinale, varios cineastas criticaron las represalias israelíes. Con una kufiya sobre los hombros, el director estadounidense Ben Russell acusó a los israelíes de cometer un "genocidio".

El cineasta palestino Basel Adra, autor junto con el israelí Yuval Abraham del documental "No Other Land" sobre la colonización en Cisjordania, había añadido que los gazatíes eran masacrados por Israel.

En 2025, el festival quiso pasar página de las acusaciones de antisemitismo con un documental sobre un rehén israelí.

Con información de AFP.