Cientos de palestinos desplazados en Cisjordania por ataques de colonos israelíes

La violencia y el acoso por parte de colonos israelíes en Cisjordania ocupada provocaron el desplazamiento de casi 700 palestinos en enero, la cifra más alta desde el inicio de la guerra de Gaza en octubre de 2023, informó la ONU el jueves.

Al menos 694 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares el mes pasado, según cifras de la agencia humanitaria de la ONU, OCHA.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó a finales de enero que la violencia de los colonos se había convertido en una causa clave del desplazamiento forzado en Cisjordania.

Las cifras particularmente altas de enero se explican en parte por el desplazamiento de toda la población de Ras Ein al Auja, una aldea agrícola en el valle del Jordán, cuyas 130 familias abandonaron el lugar tras meses de acoso.

Los colonos israelíes en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, se están desplazando hacia tierras agrícolas utilizadas por palestinos y les están negando progresivamente el acceso, según un informe de 2025 de la ONG israelí antiasentamientos Peace Now.

Para obligar a los palestinos a irse, los colonos recurren al acoso, la intimidación y la violencia, "con el apoyo del gobierno y el ejército israelíes", según la ONG.

Nadie presiona a Israel ni a las autoridades israelíes para que detengan esto, y los colonos lo perciben: tienen una sensación de total impunidad", dijo Allegra Pacheco, directora del Consorcio para la Protección de Cisjordania, un grupo de oenegés que trabaja para apoyar a los palestinos que se enfrentan al desplazamiento.

"En Cisjordania estamos frente a una limpieza étnica y nadie presta atención", añadió.

La ONU considera que la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania, junto con la violencia en curso, es uno de los principales obstáculos para la resolución del conflicto palestino-israelí.

Con información de AFP.