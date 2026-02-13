Puerto Rico reconoce a los no nacidos como persona y endurece su código penal

El Gobierno de Puerto Rico marcó un precedente jurídico y social al ratificar una ley que otorga formalmente el estatus de persona al ser humano concebido no nacido.

Esta histórica decisión, impulsada por la gobernadora Jenniffer González, pretende elevar la protección del ser humano en gestación a rango constitucional, a fin de garantizar plenos derechos de amparo frente a actos de violencia y consolidar una visión legislativa que prioriza la dignidad humana desde el momento de la concepción.

Doble víctima

La trascendencia de esta legislación se subraya con la enmienda directa al Código Penal, la cual tipifica como asesinato la muerte de un no nacido ocurrida en incidentes de agresión dirigidos contra la mujer gestante.

Esta medida busca no solo castigar con mayor rigor los crímenes, sino también establecer un estándar de justicia que reconozca la existencia de dos víctimas en actos de violencia contra mujeres embarazadas. Al armonizar la legislación penal con las reformas del Código Civil aprobadas meses antes, se eliminan las ambigüedades legales que previamente dejaban al no nacido en una posición de vulnerabilidad jurídica.

Referente regional de la "Cultura de la Vida"

Este avance posiciona a Puerto Rico como el epicentro de un cambio de paradigma en el Caribe y América Latina. La política pública reafirma la responsabilidad del Estado en la protección del "miembro más indefenso de la familia humana" y desafía las tendencias de despenalización en territorios vecinos, fortaleciendo una identidad jurídica basada en valores éticos y biológicos.

El gobierno puertorriqueño ha reiterado que esta ley responde a un compromiso ético con la coherencia legal al otorgar personalidad jurídica al no nacido. Además de su impacto en las cortes y el tejido cultural, esta base legal se considera sólida para el desarrollo de futuras políticas de seguridad social y salud pública que protejan el desarrollo integral del ser humano desde sus etapas más tempranas.

Este marco legal es visto como un potencial modelo para otros países que buscan fortalecer las protecciones hacia la infancia y la maternidad, promoviendo un entorno donde la vida gestante sea valorada y respetada por la sociedad en su conjunto.

UNNA señaló en un comunicado que la modernización del derecho en Puerto Rico, que "no ignora la realidad biológica de la gestación", cierra un ciclo de reformas que define una nueva era en la jurisprudencia local.

RLO