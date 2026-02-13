ICE prevé invertir cerca de 40 mil millones de dólares en centros de detención en EU

La policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) planea destinar cerca de 40 mil millones de dólares para adquirir y convertir en centros de detención de migrantes más de una veintena de edificios existentes, según documentos publicados por una gobernadora estadounidense.

En un documento titulado "Proyecto de reorganización de la detención", con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el ICE presenta un nuevo "modelo" basado en "la adquisición y renovación de ocho centros de detención de gran tamaño y 16 sitios de procesamiento".

Los primeros están previstos para albergar entre 7 mil y 10 mil personas. Los segundos, entre 1000 y mil 500 personas, precisa el documento.

En lo que ICE califica como "centros regionales de procesamiento", los migrantes permanecerían un promedio entre tres y siete días.

Mientras que en los megacentros, la permanencia sería de 60 días antes de una expulsión, entre otras medidas.

El texto también menciona "la adquisición de diez instalaciones listas para usar" donde el ICE "ya opera".

El coste total estimado del nuevo modelo de centros de detención" asciende a "38 mil300 millones de dólares", dice una nota hecha pública por la gobernadora de New Hampshire (noreste), Kelly Ayotte.

ICE fija como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que "todos los sitios" estén "operativos".

Una de las estructuras identificadas por la agencia de inmigración es un amplio edificio de unos 30 mil metros cuadrados ubicado en Merrimack, New Hampshire, en el que planea instalar "de 400 a 600" camas.

El DHS se encamina el viernes hacia una nueva parálisis presupuestaria debido al fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre la manera en que actúa ICE, tras dos tiroteos mortales en Mineápolis.

Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS, mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones del ICE.

Sin embargo, la policía de inmigración podrá seguir operando durante el cierre, gracias a fondos aprobados el año pasado por el Congreso.

Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración en una de las prioridades de su segundo mandato.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace poco más de un año, el número de migrantes en centros de detención se ha disparado, al pasar de menos de 40 mil a más de 70 mil, con un repunte en enero de 2026.

Los integrantes de ICE, además, se han duplicado, de 10 mil a 22 mil en pocos meses luego de un aumento al presupuesto de la agencia.

Con información de AFP.