Fuerte terremoto de magnitud 7 en China deja 16 muertos | VIDEOS

Un t erremoto de magnitud 7 sacudió el norte del Tíbet, en China, este jueves 22 de octubre y dejó 16 muertos y 32 heridos, según el balance preliminar conocido hasta ahora. Es el sismo más fuerte en el país desde enero de 2024, de acuerdo con el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC).

El CENC informó que el movimiento ocurrió alrededor de las 22:33 hora local, las 8:33 de la mañana en el centro de México. El epicentro se ubicó en un condado de Nagqu, a una profundidad de 10 kilómetros, y el temblor se sintió claramente en la zona, según el organismo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también registró magnitud 7 y situó el epicentro a unos 190 kilómetros al este-noreste de Nagqu y a 390 kilómetros al noreste de Lhasa, la capital tibetana.

La zona es montañosa y de gran altitud: en un radio de cinco kilómetros alrededor del epicentro, la altitud media es de unos 4 mil 864 metros, según datos del CENC.

Daños y respuesta de emergencia por el terremoto

La agencia estatal Xinhua, que cita a autoridades locales, reportó víctimas, viviendas derrumbadas y cortes de electricidad y telecomunicaciones en la capital del distrito de Baqen. El epicentro quedó en el cantón de Maru.

Lhawang Dagpo, subgobernador del cantón, informó que el sismo se sintió con fuerza en las oficinas locales, donde los muros presentaron grietas, según Xinhua.

La Administración Sismológica de China activó una respuesta de emergencia de nivel II, y las autoridades enviaron equipos de trabajo para coordinar el rescate. Los funcionarios revisan las aldeas cercanas para evaluar el alcance de los daños.

Las primeras versiones de AFP y Xinhua daban cuenta de víctimas sin precisar cifras, por lo que el balance de 16 muertos y 32 heridos debe tomarse como preliminar y podría cambiar conforme avancen las labores de rescate.

El USGS estimó que unas 111 mil personas percibieron una sacudida de moderada a severa. El organismo emitió una alerta amarilla por posibles víctimas mortales y una alerta naranja por pérdidas económicas, y advirtió de posibles réplicas fuertes.

El temblor también se sintió en aldeas fronterizas del condado de Zadoi, en la prefectura de Yushu, provincia de Qinghai, de acuerdo con Xinhua.

La región tibetana ya ha sufrido sismos mortales. En enero de 2025, un terremoto en el condado de Tingri mató al menos a 126 personas, y el de enero de 2024 en Xinjiang, de magnitud 7.1, no dejó daños de importancia.

En 2010, un sismo en Yushu, en la vecina Qinghai, mató al menos a 2 mil 698 personas. Este mismo jueves, el gobierno chino anunció un plan para reforzar el monitoreo sísmico y la alerta temprana en el quinquenio 2026-2030, según Xinhua.