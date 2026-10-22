La administración Trump se ha quedado corta en deportar millones de migrantes

El Instituto de Política Migratoria (MPI) aseguró en un análisis que la administración Trump se ha quedado muy corta en sus planes de deportación masiva.

El instituto asegura que en los primeros 18 meses de la administración Trump, de enero del 2025 a finales de julio pasado, fueron deportados y auto deportados 980 mil migrantes, no tres millones de personas expulsadas, incluidos 2.2 millones que habrían salido voluntariamente.

El MPI estima, con base en la información disponible, que entre expulsados del país y auto deportados fueron 620 mil migrantes en el año fiscal 2025, y serán otros 660 mil en el 2026 –360 mil en lo que va del año fiscal 2026 hasta julio, cuando cerró su reunión de datos.

Las cifras oficiales incluyen a migrantes que apenas al cruzar la frontera y de inmediato son devueltos a suelo mexicano, lo que hasta recientemente se definía como “encuentros” fronterizos, y ahora se clasifican como deportaciones.

De acuerdo con las mismas cifras, el gobierno del presidente Trump tampoco ha cubierto la meta de deportar a un millón de migrantes cada año, pese al dramatismo con que lleva a cabo las redadas el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El instituto dice en su análisis que, aunque no pudo encontrar datos de personas que llevaban menos de un año en Estados Unidos cuando fueron deportadas –muchas de ellas solicitantes de asilo--, la cifra de tres millones que argumenta la administración parece muy elevada.

También pudo en duda la cifra de dos millones de personas que se habrían auto deportado, según la administración.

Esta última cifra –de dos millones-- es casi el doble de la estimación del MPI para el conjunto de salidas voluntarias de inmigrantes, tanto aquellos sin autorización legal como los que residían legalmente en el país”, divulgó el instituto.

EU prueba arma de energía térmica contra migrantes

La administración del presidente Donald Trump usará en breve en la frontera con México un sistema de arma no letal diseñado por el Pentágono para sofocar intensamente a las personas.

De acuerdo con un memorándum interno del Departamento de Defensa firmado por el secretario Pete Hegseth y filtrado a CNN, el Pentágono aprobó el préstamo temporal por siete meses de una unidad del Sistema de Denegación Activa (ADS) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El documento establece que la tecnología no será operada por personal militar en activo, trasladando la responsabilidad táctica a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El arma emite una onda térmica invisible “similar al calor que se siente al abrir un horno encendido”, pero con una magnitud que “hace huir a las personas”.

¿Cómo funciona el arma de energía térmica?

Desarrollado por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y la Dirección Conjunta de Armas No Letales, el sistema proyecta ondas electromagnéticas a una frecuencia de 95 gigahertz (GHz).

A esta frecuencia, la energía penetra la piel humana a una profundidad diminuta de 0.4 milímetros (1/64 de pulgada), afectando únicamente los receptores superficiales del dolor (nociceptores) sin dañar capas de grasa subdérmica u órganos internos.

El rayo de energía provoca una sensación de ardor cuando entra en contacto con la piel. El efecto de hormigueo resultante dura entre 10 y 15 minutos, pero también genera una necesidad instintiva e irresistible de huir del área. Montado en vehículos tácticos y guiado por cámaras electroópticas, el artefacto tiene un alcance de poco más de 800 metros (unas mil yardas).

Aunque la información no detalla en qué tramo se activará ni si se empleará de la frontera hacia territorio mexicano (lo cual es factible dado que los migrantes se encuentran con patrulleros), respondería a planes para dispersar multitudes en zonas de alto flujo. CNN basó su información en un memorándum que le filtraron, pero ese documento no dice en qué tramo de la frontera se activará.