Trump dice que Musk reactivó su red satelital Starlink para Ucrania

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que Elon Musk reactivó su red de internet satelital Starlink en Ucrania, crucial en la guerra contra Rusia, después de que Kiev señalara limitaciones en su capacidad de conexión al sistema.

"No quiero hacer comentarios sobre si llamé o si alguien más llamó; eso no cambia nada. Lo que importa es que él lo reactivó", declaró el presidente estadounidense sobre Musk, fundador de SpaceX, la empresa que despliega Starlink y su versión militar, Starshield.

Estas declaraciones de Donald Trump se producen después de la publicación de un artículo del Wall Street Journal que afirma que, según responsables estadounidenses, el presidente republicano llamó el miércoles a Elon Musk para pedirle que levantara las restricciones de Starshield.

El diario añade que responsables ucranianos y estadounidenses le indicaron que "el sistema funcionaba de manera más normal el jueves, poco después de su conversación".

Sin embargo, "algunos responsables ucranianos" precisaron que "no se había restablecido por completo".

Kiev se ha quejado de restricciones de conexión a Starshield, crucial para el ejército ucraniano ante los ataques rusos.

Ucrania lo utiliza en particular para sus drones interceptores y sus ataques de alcance medio contra territorios ocupados por Rusia.

En un primer momento, Elon Musk sugirió que el gobierno estadounidense, y en última instancia Donald Trump, era quien decidía limitar los servicios de Starshield.

Pero las autoridades estadounidenses rechazaron estas acusaciones.