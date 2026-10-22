Retiran famoso queso crudo por posible contaminación con E. coli

La empresa Family Farmstead Dairy, con sede en Worcester, Nueva York, retiró del mercado estadounidense un lote de su queso cheddar suave crudo ante la posible presencia de una cepa de Escherichia coli.

La bacteria puede provocar una afección grave llamada síndrome urémico hemolítico (SUH), capaz de causar insuficiencia renal, problemas de salud permanentes e incluso la muerte, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La compañía anunció la medida el 15 de octubre, y la FDA publicó el aviso. Hasta ahora no se han notificado enfermedades ni reacciones alérgicas relacionadas con el retiro.

Qué producto se retiró y dónde se vendió

El retiro afecta únicamente a las porciones de queso cheddar crudo Family Farmstead A2, en paquete de 8 onzas, con el código de lote 7/22/27 y fecha de caducidad del 22 de julio de 2027. Ningún otro producto de la empresa está incluido.

El queso se distribuyó a supermercados de Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Maryland, Virginia y Massachusetts. Pudo venderse en otros estados a través de distribuidores intermedios.

La contaminación se detectó cuando una muestra recolectada en Maryland aisló dos cepas de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) en porciones del queso. Los serotipos identificados fueron O26:H11 y O45:H2.

La empresa corrigió su comunicado inicial, que mencionaba el serotipo O157:H7, así como el patrón de distribución. Algunas páginas del aviso de la FDA aún muestran esa referencia.

Family Farmstead pidió a los consumidores no comer el producto. Quienes lo hayan comprado pueden desecharlo o devolverlo al lugar de compra para recibir un reembolso completo.

“Pedimos disculpas sinceras a nuestros clientes, socios comerciales y consumidores por los inconvenientes causados por este retiro del mercado. La calidad del producto es nuestra máxima prioridad en Family Farmstead, por lo que nos comprometemos a identificar la causa de este problema y tomar todas las medidas correctivas necesarias para garantizar la seguridad y la calidad continuas de nuestros productos”, se lee en el comunicado compartido por la FDA.

Síntomas y riesgos de la infección

Ciertas cepas de esta bacteria causan una enfermedad diarreica, a menudo con heces sanguinolentas. Muchos adultos sanos se recuperan por completo en una semana.

Algunas personas, sin embargo, desarrollan SUH, un problema renal que ocurre con mayor probabilidad en niños pequeños y en ancianos. Puede causar daño renal grave y la muerte.

Según el portal especializado Contagion Live, el problema se descubrió mediante un programa de vigilancia de alimentos de la FDA, y no a partir de personas enfermas. Esto explica que el retiro comenzara sin casos reportados.

Ese medio también señaló que no se ha anunciado una investigación de brote por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para este lote.