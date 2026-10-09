Sismo de magnitud 7.6 sacude Panamá; activa alerta de tsunami en varios países del Pacífico

Un sismo de magnitud 7.6 sacudió este viernes el sur de Panamá y fue percibido en distintas zonas de Centroamérica, incluida Costa Rica, lo que provocó evacuaciones preventivas y la activación de alertas de tsunami en varios países de la región.

De acuerdo con reportes preliminares, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 14 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá, y se produjo a una profundidad de 33 kilómetros.

El temblor fue percibido con fuerza en distintas ciudades panameñas, incluida la capital, donde numerosos habitantes abandonaron viviendas, oficinas y edificios ante la intensidad del movimiento.

Se activa alerta de tsunami

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para diversas zonas costeras del Pacífico.

La advertencia incluyó áreas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Perú y Puerto Madero, en Chiapas, donde las autoridades comenzaron labores de monitoreo y prevención.

Los organismos de protección civil recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras se evaluaba la posible generación de oleaje anormal.

Reportan evacuaciones y daños materiales

Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni personas lesionadas, imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron algunos daños materiales.

Entre las afectaciones preliminares destacan desprendimientos de techos y evacuaciones en edificios universitarios, además de desalojos preventivos en inmuebles de gran altura.

Equipos de emergencia continúan realizando inspecciones para determinar el alcance de los daños provocados por el sismo.

Canal de Panamá continúa operando

Pese al fuerte movimiento telúrico, el Canal de Panamá informó que sus operaciones continúan de manera normal.

La vía interoceánica, por donde transita aproximadamente el 3 por ciento del comercio marítimo mundial, señaló que las primeras revisiones no detectaron afectaciones que comprometieran su funcionamiento.

Las autoridades panameñas mantienen la vigilancia en las zonas costeras y continúan recopilando información sobre posibles daños derivados del sismo.