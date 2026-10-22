Donald Trump aparece tras las rejas en espectáculo callejero de Irán | VIDEO

Un hombre disfrazado del presidente estadounidense, Donald Trump, con traje y corbata roja, recorre el interior de una celda instalada en la plaza Tajrish, en un barrio acomodado del norte de Teherán, en un espectáculo callejero con el que las autoridades iraníes buscan desacreditar al mandatario.

La celda, colocada sobre una valla publicitaria, tiene una cama y un retrete, y a su costado una pantalla que difunde mensajes sobre los crímenes de guerra de los que Irán acusa a Estados Unidos.

Según medios cercanos al poder, la instalación funcionará las 24 horas, los siete días de la semana.

Un espectáculo para ridiculizar a Trump

El actor reproducía el baile característico del mandatario, hacía gestos amenazantes a los peatones al pasarse el pulgar por el cuello y en varias ocasiones intentó escapar entre los barrotes.

Detrás de la celda, la pantalla proyectaba imágenes de niños muertos en ataques estadounidenses y un rastro de sangre en una boda en Sirik, en el sur de Irán, alcanzada por un bombardeo en septiembre que causó al menos cinco muertos y 68 heridos.

El ayuntamiento de Teherán dice que quiere recordar a los iraníes la necesidad de justicia.

“No ver esta escena es un delito”, es el eslogan de la representación, según los medios iraníes, que no ofrecieron más detalles de la instalación.

Muchas personas se toman selfis frente a la celda. Algunos transeúntes se reían, otros insultaban al falso mandatario y varios conductores se detuvieron en plena plaza para grabar el espectáculo, lo que provocó atascos.

Irán acusa a EU de atacar deliberadamente un colegio y una boda durante la guerra. AFP

“¡No se preocupe, vamos a pagar su fianza y lo vamos a liberar!”, dijo un hombre frente a la instalación.

Unos escolares pidieron desde un autobús al falso Trump que atacara cuanto antes a Irán para que sus exámenes del día siguiente se suspendieran. Otro le pidió reabrir la lotería de visados para emigrar a Estados Unidos.

Una campaña en medio de la guerra

Campaña contra Trump en medio de la guerra

Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por ataques de Israel y Estados Unidos contra Teherán, la república islámica ha multiplicado las operaciones de comunicación para desacreditar a Washington, sobre todo con grandes murales y videos de animación.

Desde la muerte del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques durante el primer día del conflicto, Irán presenta a Trump como un criminal contra quien quiere vengarse.

Teherán acusa además a Washington de haber atacado deliberadamente un colegio y una boda, con un saldo de decenas de muertos.

La instalación coincidió con nuevos esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y poner fin a la guerra, y con la llegada a Teherán del mariscal de campo Asim Munir, jefe del Ejército de Paquistán y uno de los principales mediadores entre ambos rivales.

Irán respondió al mediador que no tiene ningún mensaje nuevo para Estados Unidos y lo emplazó a cumplir con sus condiciones para ganarse su confianza y terminar con la guerra.