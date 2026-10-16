Japón se disculpa por alerta de terremoto de magnitud 9.9 emitida por error;  fue de 6.9

La agencia meteorológica de Japón retiró una alerta errónea por un terremoto de magnitud 9.9 minutos después de emitirla, y se disculpó por la advertencia que interrumpió el transporte público.

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) había advertido inicialmente el viernes que el terremoto ocurrió cerca de las islas Kuriles, conocidas en Japón como islas Chisima, al activar ruidosas alertas de emergencia en millones de celulares.

La AMJ aclaró más tarde que un terremoto de magnitud 6.9 ocurrió cerca de la península de Kamchatka, en Rusia, a una profundidad de 160 kilómetros poco después de mediodía.

Pedimos sentidas disculpas por el importante inconveniente y la preocupación causados al público”, dijo a periodistas Shinya Tsukada, funcionario de la AMJ.

La alerta no causó pánico generalizado, pero sí interrumpió brevemente el transporte público.

De acuerdo con la agencia, el error se dio por una anomalía al calcular el epicentro del terremoto.

Qué falló en el sistema de alerta sísmica

La AMJ emitió la alerta de máxima categoría alrededor de las 12:40 de la tarde, hora local, y la retiró unos ocho minutos después. La cadena NHK situó la emisión cerca de las 12:36.

La advertencia cubría desde Hokkaido hasta la región de Chubu, incluida Tokio, y pronosticaba una intensidad sísmica de 7, el nivel máximo de la escala japonesa.

El movimiento más fuerte que se registró en el país fue de intensidad 1, en Hakodate, Hokkaido. No se emitió ninguna alerta de tsunami.

Ayataka Ebita, jefe de la división de monitoreo de terremotos y tsunamis de la AMJ, descartó un ciberataque y reconoció en conferencia de prensa que el sistema sobrestimó de forma considerable la magnitud, según medios japoneses.

Más tarde, la agencia explicó que el sistema aplicó una fórmula de magnitud diseñada para sismos dentro de Japón a un temblor lejano. También utilizó epicentros distintos para calcular la magnitud y para pronosticar el movimiento del suelo.

La investigación sigue abierta. La AMJ aseguró que el sistema de alerta temprana continúa en funcionamiento.

Trenes detenidos y críticas por las alertas

La empresa ferroviaria JR Central informó que su sistema de protección sísmica cortó la energía del tren bala Tokaido entre Shin-Yokohama y Toyohashi. El servicio quedó suspendido en ambos sentidos durante unos 15 minutos.

JR Hokkaido también detuvo temporalmente varios servicios convencionales, con retrasos menores.

Algunos usuarios recibieron el aviso de cancelación con el mismo tono de alarma que la alerta original, lo que generó críticas en redes sociales.

Según medios locales, esta fue la primera vez que la AMJ retiró una alerta de ese nivel.

Japón aún recuerda el devastador terremoto submarino de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami que mató o dejó desaparecidas a alrededor de 18 mil 500 personas y destruyó la planta nuclear de Fukushima.

Un temblor de magnitud 9.9 liberaría alrededor de 22 veces más energía que el sismo de 2011, según medios locales.