Venezolanos marchan en todo el país para exigir elecciones

Miles de venezolanos salieron a las calles el jueves, en la primera protesta opositora a nivel nacional en casi dos años, exigiendo elecciones libres y otros cambios políticos.

Estados Unidos ha trabajado estrechamente con el gobierno interino encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, desde que sus fuerzas capturaron en enero a Nicolás Maduro.

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como Rodríguez han afirmado que habrá elecciones, pero aún no han fijado una fecha ni para los comicios legislativos ni para el proceso presidencial.

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha señalado que los comicios deben celebrarse antes de julio de 2027. Su movimiento Vente Venezuela organizó la protesta, que tuvo lugar en Caracas y se replicó en ciudades como Valencia, Maracay, San Cristóbal y Maracaibo.

"Veo esto y me siento feliz porque yo sé que se puede lograr el cambio", dijo Leosmary Hernández, una estudiante de cosmetología de 18 años en Maracay, en el estado central de Aragua.

En los últimos años "he pasado tantas cosas malas, tantos problemas con el dólar, dificultades para estudiar. Tengo unas grandes expectativas para mi país, por nuestra próxima gobernadora, presidenta María Corina", agregó.

Marcha chavista y protesta opositora

El movimiento socialista venezolano —en el poder desde 1999, primero bajo el mandato de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro— ha recurrido en el pasado al despliegue de fuerzas de seguridad contra manifestantes que denunciaban la represión política, una inflación galopante, el deterioro de los servicios públicos, entre otros problemas.

El gobernante Partido Socialista convocó a sus simpatizantes a marchar desde la céntrica Plaza Venezuela de Caracas hacia un punto cercano al palacio presidencial, con el fin de conmemorar el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, conocido por sus estrechos vínculos con los servicios de seguridad, apareció en la TV estatal participando en la marcha. Los simpatizantes de la oposición trasladaron su protesta a un lugar cercano.

Negociaciones y presos políticos

Las conversaciones respaldadas por Estados Unidos entre una facción de la oposición y el gobierno interino, que buscan reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral con el fin de garantizar la equidad en futuras elecciones, celebraron su última sesión este mes.

Sin embargo, los cambios podrían llevar bastante tiempo. Las negociaciones no incluyen al movimiento político de Machado, quien ha manifestado que no obstaculizará su avance.

Los manifestantes también exigieron la liberación de personas que, según afirman, permanecen detenidas por motivos políticos.

La organización de derechos legales Foro Penal, que representa a figuras de la oposición y a otros detenidos —a menudo bajo cargos como el de traición a la patria—, afirma que en Venezuela todavía hay más de 320 presos políticos, a pesar de las liberaciones que tuvieron lugar este año en el marco de una ley de amnistía respaldada por el poder legislativo.

El gobierno ha negado reiteradamente que mantenga a presos políticos y sostiene que la amnistía es generosa.