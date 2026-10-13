Así fue la operación del Papa León XIV para tratar su cáncer de pulmón

El Papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón, después de que los médicos le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho en una intervención quirúrgica realizada el martes, informó el Vaticano, lo que supone un importante revés para la salud del pontífice de 71 años.

León padece adenocarcinoma pulmonar, una forma común de cáncer de pulmón. Los análisis de tejido realizados durante la operación confirmaron las sospechas que los médicos tenían tras los exámenes preliminares, indicó el boletín médico.

León XIV ingresó el martes en el hospital Gemelli de Roma para someterse a una cirugía destinada a extirpar una masa pulmonar detectada durante una revisión médica reciente.

El Vaticano había anunciado previamente el martes que la operación había sido un éxito, antes de ofrecer información más detallada por parte del cirujano principal, el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli.

Para lograr un efecto curativo, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video", señaló el informe de Margaritora.

"Un análisis histológico intraoperatorio rápido confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a raíz de las pruebas preoperatorias", añadió.

La intervención del martes duró unos 90 minutos y se desarrolló con éxito y sin complicaciones, informó el Vaticano. El papa despertó con normalidad y descansa en su habitación del hospital.

El comunicado no ofreció más detalles.

Una semana hospitalizado

León salió del Vaticano antes de la intervención, poco antes de las 11:00 en Roma, y se le vio saludando con la mano desde la parte trasera de un todoterreno negro mientras su comitiva recorría unos 9 km al norte del Vaticano hasta llegar al Gemelli.

Al llegar al hospital, León estrechó la mano a varios funcionarios, pasó ante una multitud de simpatizantes que le esperaba —algunos de los cuales gritaban "Auguri" (mis mejores deseos)— y entró por la entrada principal.

El Vaticano ha indicado que se espera que el papa se recupere en el hospital durante aproximadamente una semana. Se han cancelado todos sus actos públicos hasta el 20 de octubre.

León, elegido por los cardenales de todo el mundo en mayo de 2025, es relativamente joven para ser un líder de la Iglesia. Le gustan los deportes, incluido el tenis, y no se sabe que fume ni que haya tenido problemas de salud recientemente.

El difunto papa Francisco, predecesor de León, fue hospitalizado en varias ocasiones a medida que su salud se debilitaba en sus últimos años. Falleció a los 88 años en abril de 2025.

León XIV, quien habló con voz firme y clara en su único acto público del lunes, mantiene una agenda muy apretada. Tiene previsto realizar una gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre.

El papa es la máxima autoridad terrenal para los mil 400 millones de católicos del mundo y no cuenta con un suplente que le sustituya cuando está enfermo. Cuando un pontífice se encuentra incapacitado, la actividad de la vasta burocracia del Vaticano continúa con normalidad, aplazándose aquellas decisiones que requieran la aprobación papal.

León, nacido en Chicago en 1955 como Robert Prevost, ejerció durante décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en Papa. En 1985, cuando era un joven sacerdote, contrajo la fiebre tifoidea en Chulucanas (Perú) y fue hospitalizado.

Relató la experiencia en la única entrevista importante que concedió como papa, en un libro publicado por Penguin Perú.

León dijo que el dolor era tan intenso que le pidió a Dios que le dejara morir antes que seguir sufriendo. Interpretó su supervivencia como una señal de Dios de que "te necesitamos aquí (en la Tierra)", afirmó. "Nunca miré atrás", afirmó León.