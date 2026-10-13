Papa León XIV es operado con éxito para extirpar un nódulo pulmonar

El papa León XIV, de 71 años, fue sometido a una cirugía para extirpar un pequeño nódulo en uno de sus pulmones, procedimiento que concluyó satisfactoriamente y sin complicaciones, informó el Vaticano.

La intervención se realizó en punto de las 4 de la tarde en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde el pontífice ingresó por la mañana para recibir atención médica.

De acuerdo con un comunicado de la Santa Sede, la operación se desarrolló según lo previsto y el papa fue trasladado a su habitación después de la intervención.

El nódulo pulmonar fue detectado durante un chequeo médico reciente y se encontraba en una fase temprana, según la información difundida previamente por el Vaticano.

La oficina de prensa de la Santa Sede señaló que se prevé que la recuperación del pontífice dure aproximadamente una semana, periodo durante el cual permanecerá hospitalizado.

El equipo que intervino al papa León XIV estuvo integrado por siete personas y fue encabezado por Stefano Margaritora, director del Departamento de Neurociencias, Órganos Sensoriales y Tórax y de la Unidad Orgánica de Coordinación de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli.

También lo acompañó su médico personal, Luigi Carbone, médico que está al frente del departamento de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Se indicó que el enfermero Massimiliano Strappetti, quien acompañó a Francisco en sus últimos tiempos y continúa al servicio del Vaticano, es el encargado de realizar los cuidados pre y post operatorios.

Asimismo, sus audiencias y actividades públicas fueron canceladas hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación.