Vaticano confirma que el papa León XIV tenía un tumor cancerígeno en el pulmón

El Vaticano confirmó que el papa León XIV tenía un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor cancerígeno, luego de que el pontífice fuera sometido a una intervención quirúrgica para extirpar la lesión.

De acuerdo con un comunicado de la Santa Sede, la cirugía se realizó este martes y duró aproximadamente 90 minutos. El procedimiento consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.

• El director de Sanidad del Vaticano, Luigi Carbone, confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar en el papa León XIV tras una intervención quirúrgica asistida por video realizada en Roma. Especial

El diagnóstico fue confirmado durante la operación mediante un examen histológico, cuyos resultados coincidieron con las sospechas derivadas de los estudios médicos previos.

Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios",

El comunicado fue firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad del Estado de la Ciudad del Vaticano, quien informó que la intervención se llevó a cabo con el objetivo de lograr una resección completa del tumor.

Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta", detallaron Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

La cirugía concluyó con éxito, según la información difundida por el Vaticano.