Así fue la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras perder las elecciones ante Lula

El senador de ultra derecha Flávio Bolsonaro viajó de Brasil a Estados Unidos pese a una prohibición judicial de salir del país, en un recorrido que tuvo en vilo a Brasil durante 24 horas, según la cronología de la AFP.

Bolsonaro, que perdió las elecciones el domingo contra el presidente Lula, dejó Brasil a través de Argentina y con escala en Ecuador, de acuerdo con la dirección de migraciones argentina y los reportes de la AFP.

De la derrota electoral al escape deprisa

Tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro hizo una breve declaración a la prensa desde Brasilia: dijo que no reconoce los resultados y que pedirá la anulación de los comicios.

Al día siguiente, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro publicó un video selfi con un fondo de pared exterior, sin que fuera posible saber dónde se encontraba.

En el video aseguró que la justicia le prohibió salir del país en un intento de intimidarlo, dijo que nunca pensó partir y se comprometió a ejercer de jefe de la oposición. La prohibición está relacionada con una investigación en su contra por lavado de dinero, que él niega.

El martes en que nadie sabía dónde estaba

El portal argentino Infobae informó el martes sobre la supuesta intención de Bolsonaro de abordar un vuelo en Puerto Iguazú, ciudad del noreste argentino famosa por ser una de las puertas de entrada a las cataratas de Iguazú.

Periodistas, incluida la AFP, constataron la partida de la comitiva oficial de Bolsonaro desde su casa en Brasilia: tres autos negros, sin que fuera posible determinar si el senador iba dentro.

Según periodistas locales, la comitiva se dispersó poco después y, cuando el conductor del vehículo de en medio, donde suele viajar el político, bajó la ventana, constataron que no había ningún pasajero a bordo.

Una fuente policial confirmó a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados. La fuerza dijo más tarde que había un riesgo de salida.

Medios estadounidenses, citando fuentes anónimas, informaron que Bolsonaro iba rumbo a Estados Unidos. Su jefe de campaña, Rogério Marinho, dijo tras una reunión de urgencia de parlamentarios del Partido Liberal que no tenía noticias de su líder.

Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros. Fue la única comunicación que tuvimos", dijo Marinho a la prensa en Brasilia.

De Foz de Iguaçu a Florida

En la madrugada del miércoles, la dirección de migraciones argentina divulgó que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera, más de 12 horas después de que surgieran las primeras informaciones. Mientras se le buscaba, el senador seguía en Brasil, de acuerdo con el gobierno argentino.

Bolsonaro pasó a Argentina "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal" a través del puente internacional Tancredo Neves, entre Foz de Iguaçu y Puerto Iguazú. Además de la brasileña, tiene la nacionalidad italiana.

Se desconoce cómo llegó hasta allí desde Brasilia, a más de mil 500 kilómetros de distancia. La policía de Brasil afirmó que no tiene registro de su salida por un punto de control fronterizo y anunció una investigación.

Poco después, un avión privado Gulfstream G400 despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú rumbo al puerto ecuatoriano de Guayaquil, según la dirección de migraciones argentina.

En Ecuador hizo una breve parada para recargar combustible en un aeropuerto desolado, y reporteros de la AFP constataron que despegó de nuevo.

El sitio FlightAware mostró que su destino era Miami. Según Flightradar, otro sitio de rastreo de vuelos, unos 927 mil internautas siguieron el viaje.

Casi 12 horas después de cruzar a Argentina, la familia pisó suelo estadounidense en el aeropuerto de Opa-Locka, Florida.

El excandidato descendió las escaleras del avión con una camisa negra y cargando una mochila, según observó la AFP. Minutos después, la familia subió a una camioneta y partió con rumbo desconocido.

Bolsonaro entró a Estados Unidos con el pasaporte diplomático cancelado, según consta en la página web del Departamento de Seguridad Nacional que reporta los controles fronterizos.