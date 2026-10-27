Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos tras abandonar Brasil: medios

Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Lula da Silva en el reciente balotaje en Brasil, aterrizó al caer la tarde de este martes en Estados Unidos, según dos medios estadounidenses.

CNN y The Washington Post, citando cada uno a una fuente anónima, dijeron que el senador conservador había llegado a territorio estadounidense tras las especulaciones sobre su paradero que circularon todo el día. Se desconoce el lugar exacto donde aterrizó.

Más temprano, el Departamento de Estado dijo que le concedería a él y a su familia visados, ante las múltiples investigaciones que enfrenta en Brasil y luego de las elecciones del domingo.

Bolsonaro: lo que pasó tras la elección

Lula ganó la segunda vuelta del 25 de octubre con más de 51 por ciento de los votos, más de 64 millones de sufragios, frente a cerca de 48 por ciento de Flávio Bolsonaro, con más de 59 millones, según Al Jazeera. Lula logró así un cuarto mandato, no consecutivo, y asumirá el 5 de enero de 2027.

Bolsonaro no reconoció la derrota. Acusó al Supremo Tribunal Federal de cambiar las reglas durante la elección, en referencia a la decisión de extender dos horas la votación, y anunció que pediría la anulación del resultado.

"Es imposible reconocer el resultado", dijo Flávio Bolsonaro, según Al Jazeera.

El lunes, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, ordenó la entrega de sus pasaportes en 24 horas y le prohibió salir del país, en una investigación por blanqueo de dinero en la que el senador niega haber cometido delito alguno.

"Nunca he pensado en salir del país", dijo Bolsonaro ese día. "Entregaré mis pasaportes y me defenderé contra esta farsa, que es un claro intento de intimidarme".

El plazo venció sin que entregara los documentos, y la Policía Federal anuló este martes sus pasaportes ordinario y diplomático, según Infobae.

¿Bolsonaro huyo de brasil? Lo que se sabe y lo que no

Ninguna autoridad ha confirmado públicamente el viaje. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia, pero no precisó si el senador ya había salido de Brasil.

Un alto cargo de la Policía Federal brasileña dijo que Bolsonaro no abandonó el país por ningún punto migratorio oficial, y sigue sin estar claro cómo salió.

En Argentina, fuentes del Ministerio de Seguridad dijeron a Infobae que no hay registro de un ingreso legal del senador. El portal informó de que un avión privado seguía en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

Lula calificó de "acto vergonzoso" la salida de su adversario, según Reuters. Bolsonaro perderá su inmunidad judicial cuando termine su mandato en el Senado, en febrero.