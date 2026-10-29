Flávio Bolsonaro aislado: derecha brasileña marca distancia tras su carta como "el líder" del país

El senador Flávio Bolsonaro se convirtió en el blanco de burlas en Brasil después de que se autoproclamara "el líder" del país en una carta y denunciara un supuesto fraude electoral desde Estados Unidos, adonde viajó tras su derrota en las elecciones presidenciales.

Las bromas se volvieron virales en redes sociales, con una cantante, un influencer y usuarios anónimos que usaron el tono de la carta para burlarse del excandidato conservador.

"Me declaro libre de celulitis", lanzó la estrella pop Anitta.

El influencer Felipe Neto se autoproclamó el "verdadero presidente electo de Twitter", y un usuario anónimo se presentó como la "ganadora del próximo sorteo de la lotería".

Las redes sociales reflejan la mezcla de incredulidad, sarcasmo y rechazo que provocó en Brasil la declaración de Bolsonaro, incluso dentro de su propio campo.

Hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, el senador de 45 años es objeto de varias investigaciones judiciales. Llegó a Florida el miércoles tras un periplo, a pesar de tener prohibido salir del país.

De "presidente" a "líder" en minutos

El domingo, Bolsonaro sufrió una inesperada derrota en segunda vuelta frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo superó por más de 4 millones de votos.

Pocas horas después de llegar con su familia a Miami, Bolsonaro se presentó en la red social X como "el verdadero presidente" de Brasil, en una carta "al pueblo brasileño y a la comunidad internacional".

Unos minutos más tarde publicó una nueva versión en la que se describe como "el líder" de su país, con planes para "dirigir la oposición" desde su exilio estadounidense.

La carta desató una cascada de reacciones indignadas, desde medios que denunciaron su tono "golpista" hasta personalidades de todo el espectro político que lo llamaron a respetar el resultado de las urnas.

La derecha toma distancia

Varios observadores señalan que el senador sigue los pasos de su padre, condenado a 27 años de cárcel por tentativa de golpe de Estado contra Lula en 2022. La mayoría de los caciques de la derecha marcó distancia.

La reacción del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recién reelegido por amplio margen, fue contundente.

Somos demócratas, el resultado de las urnas es soberano. Lo que hemos visto es una posición mayoritaria de la población que debe ser respetada", declaró Freitas en una entrevista publicada el jueves por el diario Estadão.

Exministro de Jair Bolsonaro, Freitas no descartó presentarse a las presidenciales de 2030. Con el respaldo de los círculos empresariales, estuvo entre los posibles candidatos de este año, antes de que el expresidente eligiera a su hijo.

Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro, también reconoció que no había "ninguna prueba" de fraude. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kássio Nunes Marques, nombrado en la corte suprema por Jair Bolsonaro, reiteró que los brasileños "eligieron legítimamente a sus representantes".

En O Globo, el columnista Merval Pereira describió a Flávio Bolsonaro como un "Napoleón de manicomio", y el periódico Folha de S.Paulo calificó su carta de "patética".

El politólogo Geraldo Monteiro, de la Universidad de Estado de Rio de Janeiro, dijo a la AFP que la autoproclamación busca conservar la influencia del senador sobre la derecha. El botín es grande: la derecha obtuvo una fuerte mayoría en las legislativas de principios de octubre, y el Partido Liberal (PL), formación de Bolsonaro, será el mejor representado en el Parlamento desde febrero.

No creo que tenga condiciones de dirigir la oposición a distancia, porque los nuevos electos ya tienen asegurados sus escaños y ya no necesitan de él", estimó Monteiro.

"No es un paso en falso, es un gesto calculado", afirmó el politólogo sobre la autoproclamación. A su juicio, la carta "trazó una línea roja" entre quienes optan por la "lealtad extrema" y quienes "prefieren no embarcarse en una nueva aventura golpista".

El jueves, Jair Bolsonaro, que cumple su condena en prisión domiciliaria, recibió la visita del presidente del PL, Valdemar Costa Neto. A la salida, Costa Neto afirmó ante periodistas que "nadie aprobó la carta" del senador y que el partido debía "seguir adelante".