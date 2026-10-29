Dinamarca ratifica Acuerdo Global con México

Dinamarca se convirtió este jueves en el primer país de la Unión Europea en ratificar el Acuerdo Global Modernizado con México, dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

“Celebro que Dinamarca sea el primer Estado miembro de la Unión Europea en concluir la ratificación a nivel nacional del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea.

“La ratificación de este instrumento jurídico fortalece la relación de México con Europa en sus vertientes de diálogo político, relaciones económico-comerciales y cooperación”, subrayó.

En tanto, la embajadora de México ante el Reino de Dinamarca, Norma Pensado Moreno, aseguró que esta ratificación permitirá dar un salto de calidad respecto al acuerdo del año 2000 y abrir nuevas oportunidades para llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Este es un acuerdo de nueva generación que da cuenta de cómo ha avanzado la relación entre México y la Unión Europea”, precisó la diplomática.

Agregó que estos esfuerzos irán acompañados por temas de cooperación e innovación, así como de un diálogo político de mayor profundidad, acorde con las actuales exigencias globales.

“La ratificación constituye un paso adelante en la dirección en que ambos países queremos seguir avanzando”.

Caso concreto, dijo, las pequeñas y medianas empresas tanto de México como de la Unión Europea podrán acceder a nuevos canales para llevar sus productos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés apuntó que la ratificación del AGM entre la Unión Europea y México proporciona un mejor acceso al mercado para las empresas europeas y, junto con el acuerdo del Mercosur de principios de este año, constituye otra demostración de una asociación más estrecha entre América Latina y este bloque de países.

El 22 de mayo de este año, en Palacio Nacional, y en el marco de la VIII Cumbre México–Unión Europea, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el AGM, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este 2027 México y Dinamarca celebran 200 años de relaciones diplomáticas y lo hacen a través de este renovado acuerdo de colaboración.