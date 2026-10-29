La "asesina de los hongos" pasará el resto de su vida en prisión tras perder su apelación

La australiana condenada por matar a tres familiares de su esposo con hongos venenosos perdió este viernes su intento de revocar sus condenas, y la justicia le impuso una sentencia más severa, al no poder demostrar que fue encarcelada injustamente.

En un juicio que desató un frenesí mediático mundial, Erin Patterson fue declarada culpable el año pasado por el asesinato, en 2023, de los padres y una tía de su marido, del cual estaba separada, al servirles un almuerzo de ternera con setas tóxicas.

También fue condenada por el intento de asesinato de un tío de su pareja, un pastor que sobrevivió al envenenamiento después de varias semanas internado en el hospital.

La mujer de 52 años alegó que sus condenas por triple homicidio constituían un "error judicial" e instó a la Corte de Apelaciones del estado de Victoria a que la pusiera en libertad o a que se volviera a juzgar el caso.

Asesina de los hongos: tribunal endurece la condena

El tribunal determinó que los asesinatos fueron "cuidadosamente planeados y deliberados" y que no había motivos suficientes para repetir el proceso.

Este delito fue extraordinariamente frío y calculado", afirmó el juez Stephen McLeish. "Debe ser condenado en los términos más enérgicos".

Patterson seguirá en prisión de por vida; inicialmente podía pedir la libertad tras 33 años, según la sentencia de 2025. AFP

La corte no solo desestimó la apelación de Patterson, sino que también determinó que su sentencia original no se correspondía con la gravedad de sus delitos. Inicialmente, la mujer tenía derecho a solicitar la libertad después de 33 años.

El tribunal dictaminó que no debería tener acceso a la libertad condicional, lo que significa que es probable que Patterson muera en prisión. La mujer siguió las deliberaciones por videoconferencia desde una prisión de máxima seguridad en las afueras de Melbourne.

Almuerzo mortal y argumentos de la defensa

Las víctimas fueron Don Patterson y Gail Patterson, de 70 años, y Heather Wilkinson, de 66. El almuerzo se realizó en julio de 2023 en la casa de Patterson en Leongatha, donde sirvió beef Wellington con hongos de la especie "sombrero de la muerte". El pastor Ian Wilkinson, esposo de Heather, sobrevivió tras casi dos meses de hospital.

En septiembre de 2025, el juez Christopher Beale la sentenció a cadena perpetua con un periodo mínimo de 33 años sin libertad condicional.

Sus abogados denunciaron irregularidades en el juicio: un contrainterrogatorio "opresivo" de cinco días, decisiones injustas sobre la admisión de pruebas y que los jurados compartieron hotel con el investigador principal y dos fiscales.

La fiscalía pidió una pena más dura. McLeish dijo que la sentencia debía reflejar que Patterson tenía la intención de matar a los cuatro invitados.

Según el académico Christopher Corns, la Alta Corte de Australia es la "única esperanza" de Patterson, aunque aplica criterios "muy estrictos" para elegir qué casos escucha.

El juicio de 2025 atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados a los crímenes reales a un juzgado en Morwell, una tranquila aldea en Victoria más conocida por sus rosas de concurso. El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.