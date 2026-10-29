Hackeo a plataforma de criptomonedas Binance provoca congelamiento de más de 2 mil 500 millones de dólares

La plataforma de criptomonedas Binance informó el jueves que fue víctima de un importante hackeo que provocó la congelación de más de 2 mil 500 millones de dólares para evitar que fueran robados, según la agencia AFP.

La empresa, la mayor plataforma de cambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, indicó que suspendió el comercio de ciertos productos, sin precisar cuáles.

Los fondos de los usuarios están completamente seguros", aseguró Binance.

Sin embargo, varios expertos advirtieron de grandes desfalcos, es decir, de que una cantidad masiva de activos pudo haber sido robada.

"Efectivamente parece un hackeo a Binance", dijo su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, quien ya no dirige el grupo, pero sigue siendo el principal accionista.

Quién congeló fondos y cuánto cayó el bitcoin

Parte de los activos fueron congelados por las emisoras de monedas estables, criptomonedas vinculadas al dólar estadounidense, que pueden bloquear direcciones concretas para frenar el movimiento de los fondos. Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, emisora de la moneda USDT, informó el congelamiento de unos mil 600 millones de dólares relacionados con un posible hackeo.

Jeremy Allaire, director de Circle, emisora de la moneda USDC, dijo que su empresa congeló más de 800 millones de dólares.

Tras la noticia, el precio del bitcoin cayó más de 3 por ciento, de acuerdo con medios especializados.

Según observadores del sector, los atacantes ya habían accedido a la plataforma durante varias horas antes de que Binance confirmara el incidente. La empresa de seguridad Blockaid dijo que analizaba cerca de 3 mil 300 millones de dólares en movimientos sospechosos en las redes Ethereum, Arbitrum y Avalanche.

Qué falta por aclarar del ataque a Binance

Zhao escribió en la red X que los fondos de los usuarios están seguros, aunque su opinión no equivale a una declaración oficial, pues ya no dirige las operaciones cotidianas. Otros medios señalaron que Binance habló de una investigación por un posible problema de seguridad, sin confirmar un efecto sobre los fondos de los clientes.

Hasta ahora no se conoce el método del ataque ni la identidad de los responsables, y Binance no ha detallado cuántos activos se perdieron. Algunos analistas distinguen entre fondos movidos y fondos robados, pues las plataformas trasladan activos entre carteras de manera habitual.

Esa diferencia explica que las estimaciones varíen: desde al menos mil 700 millones de dólares hasta más de 3 mil millones, según distintos medios, ninguna confirmada por la empresa.

Algunos sostienen que podría ser el mayor ciberataque de este tipo, por encima de los mil 500 millones de dólares robados a la plataforma Bybit en febrero de 2025, un caso atribuido a hackers vinculados a Corea del Norte.

El caso reaviva el debate sobre la seguridad de las plataformas que custodian criptoactivos. Hasta el cierre de esta nota, Binance no había detallado cuándo reanudará las operaciones suspendidas ni cómo respaldará a los usuarios si se confirman pérdidas.