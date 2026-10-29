Pocas esperanzas de cambio para los palestinos tras las elecciones de Israel

Las elecciones legislativas en Israel terminaron sin una mayoría clara y dejaron en la incertidumbre tanto a israelíes como a palestinos. Para estos últimos, el horizonte se perfila sombrío: no creen que ningún gobierno vaya a mejorar su situación, ni en Gaza ni en Cisjordania ocupada.

"Tememos que estas elecciones den lugar a una política aún peor", que se traduzca "en más destrucción para Gaza", declaró a la AFP Huda Al Huli, una desplazada de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, devastada por la guerra entre Israel y Hamás.

Es imperativo que una voz más humana se alce dentro de la sociedad israelí para exigir el fin de esta guerra, cualquiera que sea el resultado de las elecciones", sostuvo Al Huli.

En Ramala, en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, Ahmed Awad, de 67 años, tampoco cree en un cambio profundo, dado el arraigo de la derecha en la sociedad israelí.

"Sean cuales sean los resultados de los comicios, e incluso si cambian los protagonistas, no creo que haya un cambio radical o espectacular en las políticas relacionadas con el conflicto israelí-palestino", dijo Awad.

Tras el escrutinio de 85 por ciento de los votos de las elecciones del martes, el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu se sitúa en cabeza, pero sin mayoría.

Un contexto de violencia en Gaza y Cisjordania

Estos comicios fueron los primeros en Israel desde el ataque de Hamás contra territorio israelí del 7 de octubre de 2023. Se celebraron en un contexto de ataques israelíes regulares en Gaza, pese al alto el fuego de octubre de 2025.

También ocurrieron en medio de la intensificación de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania.

Para Netanyahu, que se juega su supervivencia política, siguen abiertos varios escenarios: renovar su alianza con la extrema derecha, formar una coalición más amplia o quedar atrapado en un bloqueo político.

Si se mantiene la actual coalición, el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir ya dejó claro que aspira a la cartera de Defensa, con la expulsión de la población palestina de Gaza como prioridad.

La evolución sería negativa. No importa la coalición que forme, seguirá por el mismo camino", estimó Abdalá Abu Rahma, de 54 años, sobre la posible continuidad de Netanyahu.

Este vecino de Ramala quiere creer, no obstante, en una salida "mejor que la que hemos conocido en los últimos años".

Lo que anticipan los expertos

Para Beth Oppenheim, investigadora del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), un gobierno encabezado por el principal rival de Netanyahu, el centroderechista Gadi Eisenkot, podría contener la influencia de la extrema derecha favorable a las colonias, facilitar el funcionamiento de la Autoridad Palestina o flexibilizar las posiciones israelíes sobre la ayuda humanitaria y el alto el fuego en Gaza.

Pero no habría "nada revolucionario" que esperar y "ciertamente no un cambio de paradigma en lo que respecta a la creación de un Estado palestino y al proceso de paz", subrayó Oppenheim, pues estas cuestiones quedaron mayoritariamente fuera del debate político, "sobre todo desde el ataque del 7 de octubre".

Por el contrario, añadió la experta, una continuidad de Netanyahu supondría la prolongación de las políticas actuales, en particular la expansión de las colonias y la impunidad de la violencia de los colonos.

Yousef Munayyer, director del programa Palestina-Israel del Arab Center Washington, va más allá: incluso una derrota del primer ministro podría agravar la situación de los palestinos a corto plazo. Para él, las preocupaciones palestinas "están plenamente justificadas".

Munayyer recuerda que Eisenkot formó parte del gabinete de guerra israelí durante la ofensiva en Gaza. Un gobierno alternativo, frágil y atacado por Netanyahu desde la derecha, podría intentar demostrar su firmeza con una política todavía más agresiva.

En Cisjordania, la violencia podría incluso intensificarse si la extrema derecha abandona el poder, con la posibilidad de que los colonos desafíen al nuevo Ejecutivo.