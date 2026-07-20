FDA descarta a lechugas mexicanas como origen del brote de Cyclospora

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) desmintió oficialmente que las lechugas importadas de México sean las causantes del reciente brote de Cyclospora, una bacteria que provoca síntomas agudos de diarrea y que ha afectado a más de 700 personas.

Tras una serie de acusaciones iniciales que generaron pánico entre los consumidores, los análisis exhaustivos de la agencia de salud estadunidense concluyeron que todo se trató de una falsa alarma.

La verdad sobre los análisis de la FDA: Un "falso positivo"

En un principio, la FDA puso bajo la lupa las lechugas provenientes de la región central de México e importadas por Taylor Farms, empresa con sede en Salinas, California. La sospecha surgió al rastrear los casos de Cyclospora hasta restaurantes de comida rápida de la cadena Taco Bell, abastecidos por dicha compañía.

Sin embargo, tras las pruebas de laboratorio, la agencia rectificó su postura.

"Hasta el 19 de julio de 2026, no hay resultados positivos confirmados en las pruebas de productos para detectar Cyclospora", declaró oficialmente la FDA, calificando los primeros indicios como un falso positivo.

Retiro voluntario del mercado: ¿Qué está haciendo Taylor Farms?

A pesar de que las autoridades sanitarias descartaron el riesgo en el producto mexicano, Taylor Farms tomó la decisión de mantener el retiro de sus lechugas del mercado.

El objetivo: Garantizar la máxima tranquilidad y confianza de los consumidores.

Garantizar la máxima tranquilidad y confianza de los consumidores. La postura oficial: La FDA confirmó que continúa trabajando en conjunto con la empresa para asegurar que cualquier producto que haya sido implicado inicialmente en el brote sea retirado de los estantes.

Por su parte, Taco Bell actuó de forma inmediata al conocerse los primeros rumores, suspendiendo el uso de estas lechugas en todas sus sucursales para proteger a sus clientes.

Uno de los mayores retos de este caso ha sido el flujo de la información. Mientras que la noticia inicial que culpaba directamente a las "lechugas de México" por afectar a cientos de personas acaparó los titulares, el desmentido oficial de la FDA ha tenido una difusión significativamente menor.