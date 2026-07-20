La historia detrás del elefante blanco que tomó posesión en el Congreso de Colombia

Entre los trajes oscuros y la solemnidad de la ceremonia de instalación del Congreso de Colombia, una figura acaparó todas las miradas: un hombre vestido con un traje afelpado de elefante blanco, con grandes orejas y una larga trompa, tomó posesión como senador.

Lejos de tratarse de una protesta o una puesta en escena improvisada, el disfraz forma parte de la identidad pública de Luis Carlos Rúa, un activista anticorrupción e influencer de 34 años que construyó su carrera denunciando presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y que ahora ocupará una curul en el Senado.

El personaje del "Elefante Blanco" surgió como una forma de mantener el anonimato en un país donde, asegura Rúa en declaraciones a la AFP, el activismo es "una actividad de alto riesgo".

En Latinoamérica, la expresión "elefante blanco" se utiliza para describir obras públicas costosas que quedan inconclusas o resultan inservibles, generalmente financiadas con recursos del Estado. Ese simbolismo fue el que adoptó para recorrer el país y documentar proyectos abandonados e irregularidades en contratos públicos.

Ingeniero eléctrico de profesión, Rúa inició su vida laboral en la administración pública como encargado de comunicaciones del entonces alcalde de su natal Pereira. En 2019 denunció públicamente a esa administración por presuntamente movilizar votos en favor de un candidato durante las elecciones municipales.

AFP

Como prueba de las presiones a trabajadores públicos, grabó y filtró a medios de comunicación el audio de una llamada telefónica. La decisión le costó el rechazo de antiguos compañeros.

Me decían Judas. Me decían traidor", recordó.

Tras abandonar la ciudad en medio de los señalamientos, comenzó su proyecto en redes sociales bajo la identidad de un elefante blanco que bailaba frente a obras inconclusas mientras explicaba los presuntos casos de corrupción.

Con el tiempo reunió cerca de medio millón de seguidores y financió su trabajo mediante aportaciones de su audiencia. Sin embargo, los recursos comenzaron a ser insuficientes.

Impulsado por sus propios seguidores, decidió competir por un escaño en el Senado. Anunció su candidatura a través de redes sociales y, tres días antes de las elecciones legislativas de marzo, mostró su rostro por primera vez.

Sentía que era posible, pero no lo tenía totalmente claro", dijo.

Sin realizar mítines ni colocar propaganda tradicional, obtuvo más de 120 mil votos y consiguió una curul como senador independiente, respaldado por un pequeño partido.

Para Rúa, llegar al Congreso representa la posibilidad de continuar con sus denuncias desde una institución del Estado y contar con mayores garantías de protección.

Me puse a hacer videos, a contar los logros. Era una campaña distinta", relató.

Contexto político e institucional

La instalación del nuevo Congreso colombiano marca el inicio del periodo legislativo 2026-2030, en el que convivirán fuerzas políticas tradicionales, nuevos movimientos independientes y figuras surgidas del activismo digital. La llegada de perfiles ajenos a la política profesional refleja una tendencia observada en distintos países de América Latina, donde las redes sociales se han convertido en una plataforma para construir liderazgo político y movilizar electores sin recurrir a las estructuras partidistas convencionales.

El significado de los "elefantes blancos"

En Colombia, como en México, el término elefante blanco tiene una larga historia vinculada al debate sobre la gestión de los recursos públicos. La expresión se utiliza para describir proyectos financiados con dinero del Estado que permanecen inconclusos, presentan sobrecostos o nunca cumplen el propósito para el que fueron concebidos. La Contraloría General de la República ha identificado durante los últimos años cientos de obras con retrasos, suspensión o abandono, un fenómeno que ha alimentado las demandas ciudadanas por mayor transparencia y rendición de cuentas.

Corrupción y percepción ciudadana

La corrupción continúa figurando entre las principales preocupaciones de la población colombiana en diversas encuestas de opinión. Organismos nacionales de control, como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General, tienen competencias para investigar y sancionar posibles irregularidades administrativas y el manejo de recursos públicos. Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil han impulsado mecanismos de vigilancia ciudadana y acceso a la información para fortalecer el control sobre la contratación estatal.

Activismo y riesgos

Diversos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, han señalado que personas defensoras de derechos, líderes sociales y denunciantes de presuntas irregularidades pueden enfrentar amenazas, intimidaciones o riesgos de seguridad. Ese contexto explica que algunos activistas hayan optado por proteger su identidad durante parte de su labor pública.

Un fenómeno regional

El caso de Luis Carlos Rúa también ilustra un fenómeno más amplio en la región: la transición de creadores de contenido e influencers hacia cargos de representación popular. Si bien las campañas digitales permiten reducir costos y ampliar el alcance de los mensajes, especialistas en comunicación política advierten que el desempeño legislativo continúa dependiendo de la capacidad para construir acuerdos, impulsar iniciativas y ejercer funciones de control político dentro de las instituciones.