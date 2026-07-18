Taylor Farms aparece vinculada en investigaciones periodísticas a brote de Cyclospora

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene abierta una investigación sobre un brote multiestatal de ciclosporiasis asociado con el consumo de cierta lechuga iceberg rallada presuntamente procedente de México servida en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

En su actualización del 16 de julio de 2026, la FDA informó que el brote continúa bajo investigación mediante estudios epidemiológicos, análisis de laboratorio y rastreo de la cadena de suministro. En la información pública disponible sobre el brote, la agencia no identifica al productor o distribuidor de la lechuga involucrada.

No obstante, The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que, con base en documentos relacionados con la investigación, identifica a Taylor Farms como la empresa vinculada a la cadena de suministro de la lechuga analizada por las autoridades. El periódico señaló que la compañía es uno de los mayores procesadores y distribuidores de vegetales frescos de Estados Unidos. Y otros medios como The New York Times, The Washington Post, ABC News, CBS News y USA Today informan que Taylor Farms está vinculada a la investigación o es el proveedor de la lechuga.

Hasta el momento de esta publicación, la FDA no ha emitido una determinación final que establezca la responsabilidad de Taylor Farms en el brote, ni ha anunciado conclusiones definitivas sobre el origen de la contaminación. La investigación continúa.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), el brote se vincula epidemiológicamente con lechuga iceberg. IA

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el protozoario Cyclospora cayetanensis. De acuerdo con la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la infección suele adquirirse mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal humana. Los síntomas incluyen diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y pérdida de peso, aunque algunas personas pueden permanecer asintomáticas.

Las autoridades sanitarias explican que Cyclospora presenta características que dificultan su control, ya que el parásito requiere varios días o semanas en el ambiente para volverse infectante y es resistente a los desinfectantes convencionales a base de cloro utilizados en el lavado de productos frescos.

La FDA recomienda a los consumidores mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre el brote y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias respecto a los productos eventualmente sujetos a retiro o advertencias de consumo.

Brote de ciclosporosis. Especial

La investigación permanece en desarrollo y las autoridades federales continúan recopilando evidencia antes de emitir conclusiones definitivas sobre el origen del brote y la posible participación de los distintos integrantes de la cadena de suministro.