Canadá acusa violación al T-MEC con nuevos aranceles de Trump, pero ofrece negociar

Luego de que Donald Trump anunció aranceles adicionales de 50% a productos canadienses, el primer ministro Mark Carney advirtió que la medida implica una “violación” al T-MEC, pero su gobierno iniciará pláticas con el de Estados Unidos.

En lo que parece ser un intento de evitar un nuevo enfrentamiento directo, Carney enmarcó la decisión de la administración Trump en "una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos" que ha descrito como "medidas y amenazas a la soberanía canadiense".

"Reconociendo que Estados Unidos ha estado transformando todas sus relaciones comerciales, incluidas las cubiertas por el T-MEC, durante los últimos 18 meses, Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas e integrales para resolver esta disputa y modernizar el T-MEC", dice un comunicado difundido por el premier en redes.

El líder canadiense ha manifestado que en su gobierno están dispuestos a intensificar estas conversaciones en las próximas semanas.

"Canadá está dispuesta a participar activamente para abordar los asuntos pendientes con Estados Unidos en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos", subrayó.

Argumentó que "esta disputa comercial ha incrementado los costes para las familias, particularmente en Estados Unidos".

"Canadá cree en los beneficios del libre y justo comercio, como lo demuestra la firma por parte de nuestro nuevo gobierno de más de 20 nuevos acuerdos de cooperación económica y de seguridad", destacó el mandatario canadiense, tratando de diferenciar así a Ottawa de Washington.

Así y pese a su defensa del mercado libre, Carney reiteró el "derecho" de las autoridades canadienses a responder "con medidas similares" a las medidas de la Casa Blanca.

Aseguró que su gobierno trabajará incansablemente y tomará todas las medidas necesarias para fortalecer su posición a nivel nacional y apoyar a los trabajadores, agricultores, empresas y familias canadienses".

Trump volvió a la carga

Antes, el presidente estadunidense firmó decretos para imponer nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses, alegando un "trato discriminatorio" en los sectores de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días.

Cubrirán una amplia variedad de productos, entre ellos vino, palos de hockey y cemento, según la Casa Blanca.

Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos.

En general, los nuevos aranceles aplicarán a productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a sus socios comerciales desde que regresó a la presidencia el año pasado, estos venían generalmente acompañados de exenciones para los bienes que ingresan bajo el T-MEC.

Con información de AFP y Reuters