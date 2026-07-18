Alerta sanitaria: comienza retiro de lechuga por brote de Cyclospora; provoca “diarrea explosiva”

Un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos encendió las alertas sanitarias luego de que más de mil 600 personas enfermaran por una infección causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Como medida preventiva, una de las mayores empresas productoras de verduras frescas del país inició el retiro voluntario de lechuga iceberg vinculada con la investigación.

Taylor Farms, con sede en California, informó que dejará de distribuir toda la lechuga iceberg procedente del centro de México mientras avanzan las investigaciones de las autoridades sanitarias.

La compañía aseguró que la posible fuente del brote sería una granja independiente que representa menos del 1 por ciento del suministro de este producto.

Retiran lechuga iceberg por brote de Cyclospora

Taylor Farms explicó que tomó la decisión luego de recibir información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que investiga el origen del brote de ciclosporiasis.

En un comunicado, la empresa señaló que retiró indefinidamente toda la lechuga iceberg procedente de la región involucrada y aclaró que sus ensaladas empacadas no forman parte del problema.

Hemos retirado indefinidamente toda la lechuga iceberg de la región. Ninguna ensalada ni kit de la marca Taylor Farms está relacionado con este brote. Ningún kit de ensalada de la marca Taylor Farms contiene lechuga iceberg".

Asimismo, indicó que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer el origen de la contaminación.

"Nos comprometemos a hacer todo lo posible para abordar este problema, apoyar la investigación en curso y ayudar a restablecer la confianza".

La infección por Cyclospora cayetanensis puede provocar diarrea intensa, conocida popularmente como "diarrea explosiva", además de náuseas, pérdida del apetito, fatiga, cólicos abdominales y pérdida de peso. Los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas si no se recibe tratamiento médico.

Taylor Farms abastece a supermercados y restaurantes en EU

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vincularon el brote con lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms a determinados restaurantes Taco Bell, de acuerdo con funcionarios federales citados por medios estadounidenses.

Fundada en 1995 en el valle de Salinas, California, Taylor Farms se ha convertido en uno de los principales proveedores de verduras frescas de Estados Unidos. La empresa comercializa productos agrícolas por más de 7 mil millones de dólares al año, opera en Estados Unidos, México y Canadá, cuenta con 30 plantas de procesamiento y emplea a unas 25 mil personas.

La compañía también informó que produce más del 40 por ciento de las ensaladas empacadas que se venden en supermercados estadounidenses y distribuye alrededor de 265 millones de porciones de vegetales frescos cada semana.

Sin embargo, gran parte de sus productos llega al consumidor a través de distribuidores mayoristas, por lo que no siempre es posible identificar fácilmente qué supermercados o restaurantes recibieron los lotes involucrados.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades sanitarias recomiendan a consumidores y establecimientos verificar el origen de la lechuga iceberg que tengan en existencia y seguir las indicaciones emitidas por la FDA para evitar nuevos contagios.