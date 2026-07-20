Presidenta de Venezuela promete entregar 4 mil viviendas este año a damnificados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el lunes entregar 4 mil viviendas para diciembre a los afectados por el potente doble sismo de hace casi un mes, y sobrepasar las 10 mil el próximo año.

Los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio, en especial el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero de los sismos.

Al menos 5 mil 278 personas han muerto y casi 17 mil resultaron lesionadas, según el parte oficial de este lunes. Más de 20 mil personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos instalados en estadios, plazas e incluso en las aceras.

De aquí, del mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4 mil viviendas. La entrega será mensual", prometió la mandataria durante una entrega televisada de viviendas "completamente equipadas" en la capital.

Rodríguez indicó que unas 200 familias fueron beneficiadas con apartamentos en un complejo de viviendas sociales. "Estos son los momentos de alegría en medio del dolor de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto", celebró.

Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10 mil viviendas, que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario", agregó Rodríguez.

La semana pasada, la presidenta encargada señaló que su gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de viviendas.

De acuerdo con cálculos oficiales, el país requerirá unas 25 mil viviendas para las personas que quedaron sin hogar.

Más de 850 edificios están dañados y 190 se derrumbaron totalmente por los terremotos, según balances oficiales.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos. La ONU estimó que podrían llegar a 50 mil. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a los 10 mil.