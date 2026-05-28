Nueva tecnología del MIT abarata la extracción de litio desde roca dura

Un equipo de investigadores del MIT desarrolló un método de bajo costo para obtener litio de grado batería a partir de roca dura, reduciendo el consumo energético y los residuos. El avance podría transformar el mercado mundial de minerales críticos y generar nuevas oportunidades para países que buscan fortalecer sus cadenas de suministro para la electromovilidad.

La carrera global por asegurar el suministro de litio acaba de sumar un avance tecnológico que podría modificar la forma en que se produce uno de los minerales más estratégicos para la transición energética. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y otras instituciones desarrollaron una técnica capaz de extraer litio de roca dura mediante un proceso de baja temperatura, con costos significativamente menores y una generación de residuos cercana a cero.

El hallazgo llega en un momento de creciente presión sobre la industria mundial de baterías. La expansión de los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento energético y los dispositivos electrónicos ha disparado la demanda de litio durante la última década. Diversos organismos internacionales estiman que la necesidad de este mineral continuará creciendo de manera acelerada durante los próximos años.

El nuevo proceso reduce costos, energía y residuos

Actualmente, gran parte del litio refinado utilizado por la industria mundial proviene de procesos altamente intensivos en energía. En el caso de la roca dura, el método tradicional requiere calentar el mineral a temperaturas superiores a mil grados Celsius antes de someterlo a tratamientos químicos para recuperar el metal. Este procedimiento no solo eleva los costos, sino que también genera grandes cantidades de residuos mineros.

Extracción de Litio: Salto Tecnológico MIT Innovación en Roca Dura y Electromovilidad | 2026 Impacto: Reducción del 50% en costos de producción vs. métodos tradicionales Disrupción Tecnológica Proceso Térmico: Elimina la necesidad de hornos a 1,000°C (temperatura ambiente). Química: Uso de fluoruro de amonio para disolver sílice directamente. Subproductos: Recupera aluminio industrial y sílice para cemento. Economía Circular: Recuperación casi total de reactivos y agua en circuito cerrado. Oportunidad para México Yacimientos: Viabilidad para procesar depósitos de roca dura y arcillas complejas. LitioMx: Herramienta potencial para la estrategia nacional de nacionalización. Geopolítica: Reduce la dependencia de la capacidad de refinación de China. Mercado: Mayor competitividad frente a las salmueras de Chile y Argentina.

La nueva tecnología desarrollada por el MIT busca resolver precisamente esos problemas. En lugar de utilizar hornos de alta temperatura, los investigadores emplean una mezcla líquida basada en fluoruro de amonio que permite disolver la espodumena, el mineral con litio más abundante del planeta, a temperatura ambiente.

Una de las principales ventajas del proceso es que no solo recupera el litio. También permite aprovechar otros componentes valiosos presentes en la roca, como aluminio de calidad industrial y sílice apta para la fabricación de cemento. Además, tanto el reactivo químico como el agua utilizada pueden recuperarse y reutilizarse dentro del sistema, creando un circuito prácticamente cerrado.

Según las estimaciones presentadas por los investigadores en la revista Science, el costo de producción podría reducirse aproximadamente a la mitad respecto de los métodos convencionales empleados actualmente en la minería de roca dura. Esto acercaría la competitividad económica de esta tecnología a la extracción de litio desde salmueras, una actividad dominante en países sudamericanos como Chile y Argentina.

Un cambio con impacto geopolítico para la industria global

El desarrollo también tiene implicaciones geopolíticas. Aunque Estados Unidos, Australia y varias naciones europeas poseen importantes recursos de litio, China mantiene una posición dominante en las etapas de refinación y procesamiento. El nuevo método podría facilitar la construcción de cadenas de suministro más diversificadas y menos dependientes de un solo país.

Las power banks generalmente están hechas de litio. Canva

Qué significa este avance para México

Para México, el avance resulta especialmente relevante. Aunque el país aún enfrenta desafíos técnicos y económicos para desarrollar plenamente sus recursos de litio, la disponibilidad de tecnologías más eficientes podría modificar el panorama de largo plazo. El debate sobre el aprovechamiento de este mineral se ha intensificado desde la nacionalización de los recursos de litio y la creación de Litio para México (LitioMx), organismo encargado de coordinar la estrategia nacional en esta materia.

Uno de los principales obstáculos para varios proyectos mineros en territorio mexicano ha sido precisamente la complejidad de procesar ciertos tipos de yacimientos. La reducción de costos y el menor consumo energético podrían contribuir a mejorar la viabilidad económica de futuras iniciativas, especialmente en estados con potencial geológico para la explotación de minerales estratégicos.

De una observación cotidiana a una posible revolución industrial

El origen de esta innovación también refleja cómo algunos avances científicos nacen de observaciones cotidianas. De acuerdo con los investigadores, la idea surgió a partir de una crema utilizada para grabar superficies de vidrio. El ingrediente activo de ese producto era fluoruro de amonio, un compuesto capaz de atacar químicamente la sílice, uno de los principales componentes tanto del vidrio como de la espodumena.

A partir de esa observación, los científicos diseñaron un sistema que invierte la lógica habitual de los procesos metalúrgicos. Mientras las técnicas tradicionales eliminan primero los elementos más reactivos y dejan la sílice como residuo, el nuevo método disuelve inicialmente la sílice, facilitando la separación posterior del litio y del aluminio.

Las pruebas realizadas incluyeron 17 muestras diferentes de roca espodumena procedentes de distintas regiones del mundo. Los resultados mostraron que el procedimiento puede adaptarse a diversas composiciones minerales, una característica clave para su posible adopción industrial a gran escala.

El potencial comercial del proyecto ya comenzó a materializarse. Los investigadores crearon Rock Zero, una firma derivada del MIT que actualmente trabaja en el escalamiento industrial de la tecnología y en la validación de su funcionamiento en operaciones de mayor tamaño.

La oportunidad económica es considerable. Expertos del sector estiman que la demanda global de litio podría multiplicarse varias veces antes de 2040 debido al crecimiento de la movilidad eléctrica y de los sistemas de almacenamiento para energías renovables. En ese contexto, cualquier innovación capaz de reducir costos, emisiones y residuos podría acelerar la expansión de nuevas fuentes de suministro.

Más allá de su impacto en la industria minera, el desarrollo representa una pieza adicional en la carrera por construir cadenas de producción más sostenibles para las tecnologías limpias. Si la tecnología logra replicar a escala industrial los resultados obtenidos en laboratorio, podría convertirse en una herramienta estratégica para países que buscan fortalecer su participación en el mercado mundial de baterías, incluido México, donde el debate sobre el futuro del litio continúa ocupando un lugar central en la agenda energética y económica.