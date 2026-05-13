¿Enseñar con inteligencia… artificial?

Durante décadas, la escuela funcionó bajo una lógica relativamente estable: el profesor transmitía conocimiento, los alumnos lo absorbían y los libros eran una de las principales puertas de acceso a la información. La llegada de internet comenzó a modificar ese modelo, pero la expansión de la inteligencia artificial generativa aceleró un cambio mucho más profundo: millones de estudiantes ya consultan sistemas de IA antes que bibliotecas, buscadores o incluso maestros.

La transformación ocurre todos los días y casi siempre de manera silenciosa. Un alumno pide a una herramienta de IA que le explique matemáticas “como si tuviera 10 años”; otro resume capítulos completos en segundos; algunos más generan esquemas, traducen textos o resuelven dudas desde el teléfono móvil. Lo que antes requería horas de búsqueda hoy aparece sintetizado en cuestión de instantes.

El fenómeno comienza a alterar no solo la manera de estudiar, sino también el significado mismo de enseñar.

Las habilidades cognitivas complejas adquieren mayor relevancia en modelos educativos conectados y digitales. Alexandro Medrano

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha advertido que la inteligencia artificial representa uno de los mayores desafíos contemporáneos para los sistemas educativos. En distintos análisis sobre IA y aprendizaje, la UNESCO sostiene que las herramientas generativas obligan a replantear las formas tradicionales de enseñanza y evaluación dentro de las aulas.

La discusión ya no se centra únicamente en si estas herramientas deben permitirse dentro de las escuelas, sino en cómo evitar que la automatización sustituya procesos fundamentales del aprendizaje humano.

La preocupación principal no es tecnológica, sino cognitiva.

El pensamiento crítico y la interpretación de información emergen como competencias prioritarias frente a la memorización tradicional. Alexandro Medrano

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado en diversos estudios sobre competencias del siglo XXI que las habilidades más relevantes para las nuevas generaciones estarán relacionadas con pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad y capacidad de interpretación, más que con la simple memorización de información.

Especialistas sostienen que el problema actual ya no consiste en acceder a información —algo prácticamente inmediato en la era digital—, sino en desarrollar capacidades para interpretarla, cuestionarla y distinguir entre contenidos confiables y respuestas erróneas. La propia naturaleza de algunos modelos de IA, capaces de generar respuestas convincentes aunque inexactas, ha encendido alertas sobre desinformación y dependencia cognitiva.

En distintos países comienza a emerger una nueva visión del aula. El profesor deja de ser únicamente transmisor de contenidos y asume un papel más cercano al de guía, mediador y formador de criterio.

La expansión tecnológica también evidencia desigualdades persistentes en acceso digital y conectividad. Angélica Vargas

Su valor ya no radica solo en poseer información, sino en ayudar a comprenderla con contexto humano, sensibilidad ética y profundidad crítica.

Ese cambio redefine incluso la autoridad tradicional del maestro.

Antes, gran parte de su legitimidad provenía de concentrar conocimiento especializado. Hoy, cuando cualquier estudiante puede consultar datos desde un dispositivo móvil en tiempo real, la autoridad educativa depende cada vez más de la capacidad para orientar, conectar ideas y enseñar discernimiento.

La transformación también expone nuevas desigualdades. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido que la brecha digital podría ampliar rezagos educativos ya existentes si el acceso a herramientas tecnológicas y alfabetización digital no se distribuye de manera equitativa.

Mientras algunos estudiantes utilizan inteligencia artificial para potenciar procesos de aprendizaje, otros carecen de conectividad, infraestructura o habilidades suficientes para aprovechar estas herramientas.

El papel del docente evoluciona hacia guía e intérprete dentro de entornos educativos impulsados por inteligencia artificial. Angélica Vargas

Aun así, el avance parece irreversible. Universidades como Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) mantienen investigaciones activas sobre cómo la inteligencia artificial modifica los procesos cognitivos y educativos de nuevas generaciones.

En medio de esa transición, la educación enfrenta una paradoja inédita: mientras la tecnología multiplica el acceso al conocimiento, la capacidad humana de pensar, interpretar y comprender el mundo adquiere un valor todavía mayor.