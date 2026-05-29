Prevén dos grados más de calor mundial; organización meteorológica mundial

A partir de ahora y hasta 2030, el planeta enfrentará una temperatura media anual de hasta 1.9 grados celsius por encima del promedio, aseguró la Organización Meteorológica Mundial.

En su Actualización Global Anual, el organismo que depende de Naciones Unidas también analiza el clima observado durante los últimos cinco años y ofrece predicciones regionales sobre temperaturas y precipitaciones para los próximos cinco años.

De acuerdo con esta actualización, es probable (86% de probabilidad) que al menos un año del plazo entre 2026 y 2030 supere a 2024 como el año más cálido jamás registrado.

Según el organismo, existe 75% de probabilidad que el promedio de 2026 a 2030 supere 1.5 grados celsius por encima del promedio de los años 1850 a 1900.

El promedio de temperatura previsto para cinco años en el Pacífico tropical central indica una tendencia hacia condiciones de El Niño, particularmente en 2027 y 2028, señaló el informe.

“Se prevé un fenómeno de El Niño hacia finales de 2026, lo que incrementa las probabilidades de que el siguiente año, 2027, sea el próximo año récord”, afirmó el doctor Leon Hermanson, autor principal del reporte.

La actualización es elaborada por el Met Office del Reino Unido en su papel como Centro Líder de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la Predicción Climática Anual a Decenal. Proporciona una síntesis de pronósticos aportados por 13 institutos diferentes, incluidos cuatro Centros Globales de Producción: Barcelona Supercomputer Centre, Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis, Deutscher Wetterdienst y el Met Office.

La confianza en los pronósticos de la temperatura media global anual cerca de la superficie es alta, ya que las simulaciones retrospectivas muestran un nivel muy elevado de precisión.

Alerta roja en Italia

En tanto, el Ministerio de Salud italiano declaró ayer la alerta roja o nivel 3, el más alto, en las ciudades de Roma, Florencia, Bolonia, Turín y Brescia, debido a una ola de calor que afecta a Europa. Los termómetros marcarán entre 31 y 35 grados en dichas ciudades.

El nivel 3 indica “una situación de urgencia (ola de calor) susceptible de provocar efectos perjudiciales en la salud de personas sanas y activas, y no sólo en los grupos de riesgo como las personas mayores, los niños más pequeños y las personas con enfermedades crónicas”, precisó la dependencia.

Este nivel de alerta máximo se activa cuando las temperaturas altas y las particulares condiciones meteorológicas persisten durante tres días consecutivos o más.

Desde principios de esta semana Europa atraviesa una ola de calor precoz para un mes de mayo de primavera, que ha afectado particularmente Francia, el Reino Unidos e Italia.

Este fenómeno, llamado por los expertos Cúpula de calor, traslada aire cálido procedente del norte de África, y permanece atrapado bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental, lo cual ha provocado temperaturas del verano que empieza el 21 de junio.

Con información de DPA