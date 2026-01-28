Estados Unidos tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada de un portaviones a la región, en medio de amenazas de tomar acciones contra el gobierno de Irán por la represión de las manifestaciones en su contra.

El tamaño de la flota en Oriente Medio es similar a la desplegada en el Caribe antes del ataque militar en Caracas que culminó el 3 de enero con el derrocamiento y captura del entonces presidente, Nicolás Maduro.

Un funcionario de EU cifró el miércoles en 10 los buques estadnidenses en Oriente Medio.

La flota incluye el grupo del portaaviones "USS Abraham Lincoln", que cuenta con tres destructores y aviones de combate F-35C.

También hay otros seis buques de guerra estadunidenses operando en la región: tres destructores y tres buques de combate litorales.

La Armada, "al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario", escribió Trump en referencia a Irán el miércoles en su plataforma Truth Social.

"El tiempo se acaba" para "¡LLEGAR A UN ACUERDO!" entre Teherán y Washington, dijo.

La misión de Irán ante la ONU aseguró en un mensaje en X que "Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero SI SE LE PRESIONA SE DEFENDERÁ COMO NUNCA ANTES".

El portaaviones y sus buques escolta fueron enviados a Oriente Medio luego de que el gobierno iraní reprimiera las protestas que inicialmente estuvieron impulsadas por la crisis económica, pero que se convirtieron en un movimiento de masas contra la república islámica.

El liderazgo clerical que tomó el poder tras la revolución islámica de 1979 respondió a las manifestaciones con fuerza letal y se ha mantenido en el poder, mientras muchos opositores ven en una intervención externa el factor más probable de cambio.

Trump había advertido repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también exhortó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales, al afirmar que "la ayuda está en camino".

Refuerzos militares presionan a Irán

El reciente despliegue de 10 buques de guerra estadunidenses en Oriente Medio, incluida la llegada del portaviones USS Abraham Lincoln y sus escoltas, forma parte de una ampliación significativa de la presencia naval en la región ante el recrudecimiento de tensiones con Irán, especialmente tras la represión de protestas internas que ha dejado miles de muertos según organizaciones civiles.

Las autoridades de Estados Unidos aseguran que esta concentración de fuerzas busca promover la seguridad y estabilidad regionales, aunque también amplía las opciones políticas y militares disponibles para Washington si decide una respuesta más firme ante Teherán.

El USS Abraham Lincoln, nave insignia de este despliegue, es un portaviones de propulsión nuclear capaz de albergar decenas de aviones de combate, incluidos F-35C y F/A-18 Super Hornets, además de operar con destructores dotados de misiles de precisión.

Su presencia en aguas cercanas al Golfo Pérsico y al Mar Arábigo no solo refuerza el poderío estadounidense, sino que también actúa como elemento disuasivo frente a cualquier escalada armada directa con Irán y sus aliados en la región.

El despliegue ha generado una respuesta firme por parte de Irán y de fuerzas afines, que han advertido que los buques estadounidenses en la zona son “objetivos al alcance” de sus capacidades defensivas y ofensivas si se perciben como una amenaza. Además, el contexto de protesta interna, con cifras de fallecidos que organizaciones han elevado por encima de los 6 miñl, intensifica la presión internacional sobre Teherán y alimenta el debate sobre posibles respuestas externas al régimen iraní.

