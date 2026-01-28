Israel intensifica desalojos de palestinos en Jerusalén: "Es parte del sueño sionista"

En Silwan, en Jerusalén Este, al sur de la mezquita de Al Aqsa, Kayed Rajabi y sus vecinos han recibido órdenes de desalojo en favor de una organización de colonos israelíes que ya tomó parte del distrito palestino.

La casa de Rajabi está rodeada de edificios en los que se izaron grandes banderas israelíes, señal de que son propiedad de colonos que, según él, empezaron a comprar casas en 2004 y ya han conseguido unos 40 edificios en Silwan, muchos mediante desalojos forzosos.

El grupo de colonos Ateret Cohanim se ofreció a comprar su vivienda y la de otros palestinos, pero la mayoría se negó.

Rajabi dijo que está entre las 32 familias del barrio a las que se les ordenó marcharse, y que tanto a él como a sus hermanos les dieron de plazo para partir el final del Ramadán (mediados de marzo), en virtud de una orden de la Corte Suprema de Israel que mostró a Reuters.

Quieren obligarme a abandonar la casa en la que nací, donde mis ojos se abrieron a la vida por primera vez", dijo Rajabi, quien explicó que su familia vivía allí desde 1967 y compró el terreno a un oficial jordano.

Daniel Luria, director general de Ateret Cohanim, calificó a los palestinos de Silwan de "ocupantes ilegales", afirmó que el terreno era propiedad de judíos yemeníes antes de 1929 y que su regreso era la rectificación de una injusticia histórica. Rajabi dijo que esa versión era falsa sin aportar pruebas.

La Corte Suprema no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Los palestinos buscan Jerusalén Este, que Israel capturó en una guerra en 1967, para un futuro Estado y dicen que abandonar sus hogares allí podría poner fin a sus esperanzas para siempre. El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha declarado que el objetivo es "enterrar" la idea de un Estado palestino.

Israel considera toda Jerusalén su capital -un estatus no reconocido internacionalmente- y ha fomentado los asentamientos judíos en zonas predominantemente palestinas. Las incursiones de los colonos, a veces violentas, se han intensificado desde que el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 desencadenó la guerra de Gaza.

Silwan es especialmente conflictivo debido a su proximidad a la mezquita de Al Aqsa, un antiguo foco de tensiones entre israelíes y palestinos.

Rajabi dijo que Ateret Cohanim le había ofrecido un cheque en blanco para marcharse, oferta que rechazó.

No les vendería ni un grano de tierra. Me dijeron: 'Pon la cifra que quieras y estamos dispuestos a pagar'", dijo.

Agregó que algunas personas del barrio habían vendido sus casas, pero que la mayoría de las familias se habían negado.

Luria dijo que Ateret Cohanim había ofrecido a los residentes de Silwan una compensación por marcharse. "Esto forma parte de un sueño sionista en desarrollo", dijo Luria sobre la compra de viviendas en Silwan.

Numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU han instado a Israel a detener toda actividad de asentamiento, pero los sucesivos gobiernos israelíes han afirmado que los asentamientos son fundamentales para la seguridad del país. Si los palestinos se niegan a marcharse, la policía armada entra para desalojarlos y las excavadoras derriban sus casas.

Rajabi dijo que, con los altos precios de los alquileres en Jerusalén, no sabe adónde irán él y su familia.

La gente vivirá en la calle", aseguró.

Con información de Reuters.