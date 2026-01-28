Trump amenaza a Irán con un ataque “mucho peor” si no llega a acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones y alcanzar un acuerdo sobre armas nucleares, advirtiendo que, de no hacerlo, el próximo ataque estadounidense será “mucho peor”. En respuesta, Teherán afirmó que contraatacará como nunca antes si es agredido.

En una publicación en redes sociales, Trump pidió a Irán negociar de inmediato.

Esperemos que Irán venga a la mesa rápidamente y negocie un **acuerdo justo y equitativo — NO ARMAS NUCLEARES — uno que sea bueno para todas las partes. El tiempo se acaba”.

El mandatario recordó que una advertencia previa fue seguida por un ataque militar y añadió.

¡El próximo ataque será mucho peor! No hagan que vuelva a ocurrir”.

Trump también señaló que otra “armada” estadounidense se dirige hacia Irán.

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el miércoles que la república islámica de Irán se encuentra en su punto más débil de la historia y estimó que las protestas antigubernamentales se reanudarán.

"Ese régimen probablemente esté más débil que nunca, y el problema fundamental al que se enfrenta (...) es que no tiene forma de abordar las principales demandas de los manifestantes, que es el colapso de su economía", declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuando Washington intensifica la presión sobre Teherán.

Iraníes pasan junto a una valla publicitaria que muestra al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, con retórica antiestadounidense en Teherán. AFP

Despliegue militar en Oriente Medio

El presidente estadounidense indicó que una fuerza naval encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln se aproxima a la región. Funcionarios de Estados Unidos confirmaron que el Lincoln y buques de apoyo ya llegaron a Oriente Medio, incrementando la presión militar sobre Teherán.

La misión de Irán ante Naciones Unidas respondió con dureza, recordando el costo humano y financiero de guerras pasadas lideradas por Estados Unidos.

La última vez que Estados Unidos se metió en guerras en Afganistán e Irak, despilfarró más de 7 billones de dólares y perdió más de 7,000 vidas estadounidenses”.

Irán subrayó que está dispuesto a dialogar solo bajo respeto mutuo.

“Irán está listo para el diálogo basado en el respeto y los intereses — pero si se le presiona, se defenderá y responderá como nunca antes”.

Sin contactos recientes para negociar

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que no ha tenido contacto reciente con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ni ha solicitado negociaciones, según reportes de medios estatales iraníes.

Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, China pidió evitar una confrontación.

El uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventura militar solo empujará a la región a un abismo de imprevisibilidad”, afirmó Fu Cong, embajador chino ante Naciones Unidas.

asc