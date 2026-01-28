Ole Kirk Christiansen, el carpintero que cambió la forma de jugar para siempre

El 28 de enero de 1958 quedó marcado como una fecha clave en la historia del diseño industrial, la educación y la cultura popular. Ese día, en Dinamarca, la empresa LEGO patentó el sistema de bloques de plástico interconectables que transformaría para siempre la manera en que niños y adultos conciben el juego, la creatividad y el aprendizaje estructural.

Aunque LEGO había sido fundada en 1932 por el carpintero danés Ole Kirk Christiansen, su producción inicial estaba centrada en juguetes de madera. Fue recién a mediados del siglo XX, en un contexto de reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la empresa comenzó a experimentar con materiales plásticos y nuevos conceptos de fabricación industrial.

Trabajadores elaboran juguetes de madera en uno de los primeros talleres de LEGO en Dinamarca, antes de la introducción del sistema de bloques de plástico patentado en 1958. Excélsior

El verdadero punto de inflexión llegó con el desarrollo del llamado sistema de tubo y perno, patentado el 28 de enero de 1958. Este mecanismo permitió que las piezas se unieran con firmeza, pero sin perder la posibilidad de desmontarse, resolviendo un problema técnico fundamental que otros juguetes de construcción no habían logrado superar.

El diseño fue impulsado por Godtfred Kirk Christiansen, hijo del fundador, quien defendía la idea de un sistema de juego coherente, en el que cada pieza tuviera sentido dentro de un todo mayor. Esta visión sentó las bases de la compatibilidad universal que caracteriza a LEGO hasta hoy.

Ingeniería de precisión y ciencia de materiales

Desde el punto de vista de la ingeniería, el sistema LEGO representa un logro notable. Las piezas están fabricadas con tolerancias extremadamente precisas, del orden de micrómetros, lo que permite que bloques producidos hace más de seis décadas sigan siendo compatibles con los actuales.

En 1963, LEGO adoptó definitivamente el plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), un material seleccionado por su resistencia mecánica, estabilidad térmica y durabilidad cromática. Investigaciones en ciencia de materiales han destacado que el ABS permite mantener la integridad estructural incluso tras miles de ciclos de ensamblaje y desmontaje.

Este nivel de precisión industrial se convirtió en un estándar inusual dentro de la industria del juguete, y es una de las razones por las que el sistema sigue vigente más de medio siglo después de su creación.

Impacto educativo y desarrollo cognitivo

El impacto del sistema LEGO trascendió rápidamente el ámbito del entretenimiento. Estudios en psicología del desarrollo comenzaron a señalar su valor para estimular habilidades cognitivas clave, como:

Visión espacial

Resolución de problemas

Planificación

Creatividad divergente

Durante las décadas de 1970 y 1980, LEGO fue incorporado progresivamente en entornos educativos. Investigaciones académicas demostraron que el aprendizaje basado en la manipulación de objetos físicos favorece la comprensión de conceptos abstractos, especialmente en matemáticas, física e ingeniería.

Este enfoque cobró especial relevancia en el siglo XXI con el auge de la educación STEM (science, technology, engineering and mathematics). Programas como LEGO Education y LEGO Mindstorms integraron sensores, motores y programación, convirtiendo los bloques en plataformas de robótica educativa reconocidas internacionalmente.

Un fenómeno cultural, económico e intergeneracional

Desde una perspectiva sociocultural, LEGO ha sido analizado como un fenómeno intergeneracional. Su principio de compatibilidad ha permitido que distintas generaciones compartan piezas, experiencias y narrativas, fortaleciendo la transmisión cultural a través del juego.

El sistema patentado en 1958 también influyó en el diseño industrial moderno. Expertos en ingeniería mecánica han señalado que LEGO constituye un ejemplo temprano de modularidad eficiente, un concepto hoy ampliamente utilizado en arquitectura, manufactura y diseño de productos tecnológicos.

LEGO Newsroom

A nivel económico, la patente marcó el inicio de la expansión global de la empresa danesa. Para finales del siglo XX, LEGO se había consolidado como una de las compañías de juguetes más influyentes del mundo, con presencia en más de 130 países.

No obstante, el camino no estuvo exento de crisis. A comienzos de los años 2000, la empresa enfrentó dificultades financieras que la obligaron a replantear su modelo de negocio, sin abandonar nunca el núcleo tecnológico creado en 1958.

Investigación científica y usos contemporáneos

Investigaciones recientes en neurociencia educativa continúan respaldando el valor del juego constructivo. Estudios publicados en Frontiers in Psychology indican que la construcción con bloques mejora la conectividad neuronal asociada al razonamiento espacial y la memoria de trabajo.

Asimismo, el uso de LEGO ha sido explorado en terapias psicológicas y contextos clínicos, como el apoyo a niños con trastornos del espectro autista, donde se ha observado una mejora en habilidades sociales y comunicativas.

En el ámbito de la divulgación científica, LEGO ha servido incluso como herramienta para modelar estructuras complejas, desde moléculas hasta sistemas urbanos, facilitando la comprensión visual de conceptos científicos avanzados.

Cinco leyendas del futbol se reunieron alrededor de la réplica de la Copa del Mundo Especial Lego

Un legado vigente desde 1958

A más de seis décadas de aquella patente registrada el 28 de enero de 1958, el sistema LEGO sigue siendo un ejemplo paradigmático de cómo una solución técnica aparentemente simple puede generar un impacto profundo y duradero en múltiples disciplinas.

La historia de LEGO demuestra que la innovación no siempre reside en la complejidad, sino en la capacidad de crear sistemas abiertos, coherentes y adaptables al paso del tiempo.

Hoy, ese pequeño bloque de plástico interconectable continúa siendo un símbolo de creatividad, precisión científica y visión a largo plazo, recordando que el juego también puede ser una forma seria de conocimiento.

Datos técnicos y alcance de la patente

El sistema de encaje patentado por LEGO corresponde al registro danés DK 92683, solicitado el 28 de enero de 1958 y concedido en 1961, en el que se describe formalmente el mecanismo interno de tubos que incrementa la fricción y estabilidad entre bloques.

De acuerdo con información técnica difundida por The LEGO Group y retomada por análisis de ingeniería industrial, las piezas se fabrican con tolerancias aproximadas de ±10 micrómetros, un estándar excepcional que explica la compatibilidad entre bloques producidos en distintas décadas.

Asimismo, estudios de mercado señalan que este sistema patentado sigue siendo la base tecnológica de más del 90% de los productos LEGO actuales, confirmando que la patente de 1958 no solo tuvo valor histórico, sino que continúa siendo el núcleo funcional y económico del modelo industrial de la compañía.

Fuentes científicas y documentales

LEGO Group – Historia oficial

Encyclopaedia Britannica – LEGO

Frontiers in Psychology – Aprendizaje espacial y juego constructivo

Museo Nacional de Dinamarca – Diseño industrial y patentes

«pev»