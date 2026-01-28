Desaparece avión con 15 pasajeros en Colombia; activan búsqueda aérea y terrestre

Un avión de la aerolínea estatal Satena, con 15 personas a bordo, perdió contacto con los controladores de tráfico aéreo este miércoles mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el noreste de Colombia, lo que activó un amplio operativo de búsqueda y generó preocupación entre autoridades, familiares y la comunidad local.

La aeronave, un Beechcraft 1900 de fabricación estadunidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes. Había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 del mediodía en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

Sin embargo, el aterrizaje nunca se concretó y la comunicación con el vuelo se perdió minutos antes.

Satena informó que el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 de la mañana. La plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware reportó que la señal de la aeronave solo estuvo activa durante nueve minutos tras el despegue, antes de desaparecer del radar.

Datos de Flightradar indican que el avión volaba sobre una zona montañosa entre los municipios de Ábrego, Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo, un territorio de difícil acceso.

Autoridades activan búsqueda aérea

La aerolínea confirmó que activó de inmediato sus protocolos de emergencia y coordinó acciones con las autoridades aeronáuticas y militares.

Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la compañía en un comunicado oficial.

Desde el Gobierno nacional también se pronunciaron sobre la situación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se mantiene un monitoreo constante del caso.

Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena. Estamos en contacto permanente con la fuerza pública quienes nos informan que se activó la búsqueda en todas las jurisdicciones”, declaró.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició la recolección de información y que se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional. “Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, indicó la funcionaria.

A nivel local, las autoridades de Ocaña instalaron una mesa de crisis para centralizar la información y coordinar las labores de búsqueda. El alcalde Emilio Cañizares Plata, junto con el secretario de Gobierno y el gerente del aeropuerto, encabezaron la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se activa de manera extraordinaria el Consejo Municipal con el objetivo de activar todos los organismos de socorro ante la desaparición de una avioneta de Satena”, informó la administración municipal.

Satena habilitó además una línea telefónica para familiares de los pasajeros y tripulantes, con el fin de brindar información directa y actualizada sobre el avance de la búsqueda.

De manera preliminar, se conoció que entre los ocupantes del avión se encontrarían figuras políticas y líderes regionales, entre ellos Diógenes Quintero, representante de las curules de paz; el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco y otros dirigentes y acompañantes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la lista de pasajeros ni el estado de la aeronave, mientras continúan las labores de localización en una zona de compleja geografía.