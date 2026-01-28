Hallan avión desaparecido con 15 personas en Colombia; no hay sobrevivientes

Un avión con 15 personas a bordo reportado el miércoles como desaparecido mientras cubría una ruta entre dos ciudades del noreste de Colombia, cerca a la frontera con Venezuela, fue encontrado accidentado y no se reportaban sobrevivientes, informaron una fuente de la Fuerza Aeroespacial y medios de prensa local.

La aeronave accidentada que cubría ruta entre las ciudades de Cucutá y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, es un bimotor Beechcraft 1900, precisaron la aerolínea Satena y la Aeronáutica Civil.

La aeronave de Satena, aerolínea estatal, despegó para un vuelo de unos 23 minutos pero perdió el contacto minutos antes del aterrizaje, alrededor del mediodía.

"No hay sobrevivientes", dijo a la AFP un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad aérea del país. El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente, una zona montañosa del Norte de Santander, con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A bordo de la aeronave viajaba el congresista Diógenes Quintero, del Partido de la U, organización política que en un comunicado lamentó su muerte. También se encontraba como pasajero Carlos Salcedo, un candidato a las elecciones legislativas de marzo, dijeron fuentes políticas y del Congreso.

La zona en donde se concentró la búsqueda del avión es montañosa, con cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, y con presencia de grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La AFP contactó a Searca, empresa propietaria del avión, según el Ministerio de Transporte, pero no quiso hacer comentarios sobre el siniestro.

La aeronave es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora. Aún no se sabe la causa del accidente.

Con información de AFP y Reuters.