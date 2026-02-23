“Un acuerdo es un acuerdo” insta la UE a estados unidos; incertidumbre comercial

BRUSELAS.— La Comisión Europea solicitó a Estados Unidos cumplir los términos del acuerdo comercial alcanzado el año pasado con la UE, después de que Donald Trump anunciara nuevos aranceles globales en respuesta al revés de la Corte Suprema.

“Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial, la UE espera que Estados Unidos cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos”, declaró la comisión en un comunicado.

También exigió “aclaraciones sobre las medidas que Estados Unidos planea tomar” luego de la decisión de la Corte Suprema.

El viernes, la Corte declaró que Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

Como reacción, el mandatario republicano recurrió a otra ley y anunció un arancel global de su país de 15%, que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

El pronunciamiento de la Corte plantea un enorme interrogante sobre el futuro del acuerdo comercial, cuando el Parlamento Europeo, inicialmente opuesto al texto, se aprestaba a dar luz verde el martes.

Este acuerdo, firmado el año pasado, facilitó a la UE limitar a 15% los aranceles aplicados en Estados Unidos a la mayoría de sus productos, lejos de 30% que el presidente amenazó con aplicar.

El eurodiputado socialdemócrata alemán, Bernd Lange, dijo en su cuenta de X que pedirá “la suspensión de los trabajos legislativos hasta que dispongamos de una evaluación jurídica apropiada y compromisos claros de Estados Unidos”.

“Es el caos total por de parte de la administración estadunidense. Nadie comprende nada”, agregó.

mantienen diálogo

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró ayer que los acuerdos comerciales con la Unión Europea y otros países se mantienen, pese al fallo de la Corte Suprema.

“Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (los socios comerciales). Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan”, dijo a CBS.

India, uno de esos socios, retrasó sus planes de enviar una delegación comercial a Washington esta semana, debido a la incertidumbre tras la decisión de la Corte Suprema de EU, informó ayer una fuente del Ministerio de Comercio.

Trump impuso aranceles de 50% a la mayoría de los productos indios el año pasado. Sin embargo, a inicios del 2026, EU e India anunciaron un marco de acuerdo comercial que reduciría los aranceles sobre los productos indios a 18% a cambio de reducir la compra de petróleo ruso.

En los últimos meses, Japón, Corea del Sur y Taiwán evitaron aranceles superiores a 15% a cambio de miles de millones de dólares de inversiones en EU.

Indonesia, Malasia y Camboya acordaron aranceles de 19% a cambio de grandes compras de bienes estadunidenses y la apertura de algunos sectores.

“Los países que y acordaron con EU un arancel por encima del 15% ahora están en desventaja”, dijo Steven Okun, director ejecutivo de APAC Advisors, una firma de consultoría geopolítica.

Sin embargo, algunos de estos tratados no han sido firmados, por lo que podrían renegociar un acuerdo mejor o mantener el que tienen para evitar represalias.

Con información de la Redacción