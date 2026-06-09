Helicóptero militar estadounidense cae en Omán; dos soldados sobreviven

Un helicóptero AH-64 Apache del ejército estadounidense cayó el lunes cerca de la costa de Omán, con dos soldados a bordo. Ambos fueron rescatados con vida, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un comunicado emitido desde Florida.

El incidente ocurrió a las 19:33 horas del este de Estados Unidos, cuando la aeronave patrullaba aguas regionales. Las fuerzas estadounidenses lograron recuperar a los tripulantes en un lapso aproximado de dos horas, y actualmente se encuentran en condición estable. La causa de la caída está bajo investigación.

El Centcom no compartió detalles sobre si el siniestro fue producto de un accidente técnico o de un ataque. La falta de claridad se da en un contexto marcado por la creciente tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos entre Irán e Israel han escalado en los últimos días.

En el golfo de Omán, el ejército estadounidense disparó contra un buque petrolero acusado de violar el bloqueo impuesto a Irán. Desde el 13 de abril, Washington ha inhabilitado siete barcos y desviado otros 134, según datos oficiales.

Escalada en Medio Oriente

El accidente se produjo en paralelo a un intercambio de ataques entre Irán e Israel. El domingo por la noche y la mañana del lunes, Teherán lanzó oleadas de misiles contra territorio israelí en represalia por los bombardeos del Estado judío contra el Líbano. Israel respondió con ataques contra varios puntos en Irán.

Tras el cruce de ofensivas, ambas partes anunciaron la suspensión de operaciones militares. El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los dos países detener los disparos “inmediatamente”, asegurando que está cerca un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.