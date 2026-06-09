Estados Unidos “debe responder” tras ataque iraní que derribó uno de sus helicópteros, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país “debe responder” al ataque iraní que derribó un helicóptero militar Apache en el estrecho de Ormuz.

“Acabo de ser informado por nuestras Grandes Fuerzas Armadas que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache altamente sofisticados mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz. Había dos pilotos a bordo; ambos están sanos y salvos”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario añadió que, pese a que los tripulantes sobrevivieron, Estados Unidos está obligado a reaccionar ante lo ocurrido.

El derribo del Apache se produce en medio de una escalada de tensiones en Oriente Medio, marcada por el bloqueo marítimo impuesto por Washington a Irán y los ataques cruzados entre Teherán e Israel.

El fin de semana, Irán lanzó misiles contra Israel por primera vez desde el frágil alto el fuego decretado en abril. Israel respondió con bombardeos en territorio iraní, hasta que ambos bandos anunciaron la suspensión de hostilidades tras la exigencia de Trump de detener “inmediatamente” los disparos.

Rescatan con vida a tripulantes del helicóptero derribado por Irán

El AH-64 Apache, aeronave de ataque con capacidad para portar misiles Hellfire y equipada con un cañón de 30 mm, es la segunda aeronave tripulada estadounidense derribada por Irán durante la guerra en la región, tras la pérdida de un F-15 en abril.

El Comando Central (Centcom) informó que los dos miembros de la tripulación fueron rescatados cerca de la costa de Omán gracias a la intervención de fuerzas estadounidenses y al apoyo de un dron naval Corsair, una embarcación de superficie no tripulada de la Marina.

El capitán Tim Hawkins, portavoz de Centcom, confirmó que el dron participó en la operación de rescate y permitió recuperar a los soldados en condición estable.